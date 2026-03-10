



Прибавку к пенсиям стали получать в марте жители Волгоградской области, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды 1 группы. В Волгоградской облдуме напомнили, что увеличение произошло за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии. Ее величина в 2026 году — 9584 рубля 69 копеек. Таким образом, в марте указанным категориям пенсионеров установлена фиксированная выплата в размере 19 169,38 рубля.

Также предусмотрена доплата к пенсии и пожилым людям, ухаживающим за нетрудоспособными родными.

Размер доплаты за одного родственника — треть фиксированной выплаты к пенсии, а,если иждивенцев двое, доплату удваивают. При наличии у пенсионера трех и более человек на содержании доплата будет составлять 100% фиксированной выплаты. Доплата за одного родственника на попечении будет примерно 3195 рублей, за двоих — около 6390 рублей, а за троих — почти 9585 рублей.

Право на надбавку имеют право как работающие, так и неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости или инвалидности.











