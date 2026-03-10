Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 ФАС официально разъяснила свою позицию по рекламе в Телеграм
Сегодня, 10 марта, ФАС России на своем официальном сайте разъяснила свою позицию по размещению рекламы в Телеграм. Антимонопольное ведомство в принципе повторило все то, что ранее со...
 Штрафы выросли в 2,5 раза: Владимир Путин утвердил поправки в КоАП
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 48-ФЗ от 8 марта 2026 года. Как сообщает ИА «Высота 102», документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)...
Прибавку к пенсиям  стали получать в марте жители Волгоградской области, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды 1 группы.  В Волгоградской облдуме напомнили, что увеличение произошло за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии. Ее  величина в 2026 году — 9584 рубля 69 копеек. Таким образом, в марте указанным категориям пенсионеров установлена фиксированная выплата в размере 19 169,38 рубля.

Также предусмотрена доплата к пенсии  и пожилым людям, ухаживающим за нетрудоспособными родными.

Размер доплаты за одного родственника — треть фиксированной выплаты к пенсии, а,если иждивенцев двое, доплату удваивают. При наличии у пенсионера трех и более человек на содержании доплата будет составлять 100% фиксированной выплаты. Доплата за одного родственника на попечении будет примерно 3195 рублей, за двоих — около 6390 рублей, а за троих — почти 9585 рублей.

Право на надбавку имеют право как работающие, так и неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости или инвалидности. 




