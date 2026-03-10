Волгоградцев ожидают плановые отключения воды. Когда и почему?





Плановые отключения холодной воды начнутся в пяти районах Волгограда после праздничных выходных.

Тракторозаводский район:

Из-за переврезки нового водовода подача ресурса будет приостановлена 12 марта с 9:00 до 22:00.

- улица Вычугова, 17, 19, 21.

Краснооктябрьский район:

В соседнем Краснооктябрьском районе работы также намечены на 12 марта.

- улица 4-х Связистов, 25А, 25Б, 25 Г;

- улица Правды, 2, 4;

Советский район:

В Советском районе за время отключений 11 марта коммунальщики поставят новые общедомовые приборы учета.

- проспект Университетский, 19-23, 87, 89, 91;

- улица Казахская, 26, 28, 32;

- улица Академика Королева, 7, 3/1, 5;

- улица 50 лет ВЛКСМ, 4;

- улица Сухова, 21;

- улица Чебышева, 36;

Кировский район:

С установкой общедомовых счетчиков временные отключения холодной воды, запланированные на 11 марта, связаны и в Кировском районе.

- улица Писемского, 28, 30, 32;

- улица имени Генерала Шумилова, 31, 33;

- улица Кирова, 114;

Красноармейский район:

10 марта плановые работы проведут по адресам:

- проспект Героев Сталинграда, 50, 52, 54, 56, 60, 62;

- бульвар Энгельса, 22-36;

- улица Доценко, 37-43 (нечет.), 74-78 (чет.);

- улица Гражданская, 24-34;

- улица Пролетарская, 47, 49, 51а, 53, 55;

- улица Арсеньева, 1-41 (нечет.), 4-50 (чет.);

- улица Сологубова, 1-17 (нечет.), 2-56а (чет.);

- улица 40 лет ВЛКСМ, 13, 15, 17, 17а, 19, 21.

Пройдут работы и на юге Волгограда 11 марта. В зону отключения попадают дома по адресам:

- проспект Героев Сталинграда, 21-27;

- улица Остравская, 2-20а;

- бульвар Энгельса, 1-25.

В четверг, 12 марта, отключения коснутся жителей многоэтажек по адресам:

- проспект Героев Сталинграда, 39, 41, 45, 47;

- улица Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 39, 41, 45, 47;

- бульвар Энгельса, 2, 4, 4а, 8, 10, 14, 16, 18.

Запланированные на март работы завершатся в пятницу, 13 марта.

- проспект Героев Сталинграда, 38-48;

- бульвар Энгельса, 27-35;

- улица Гражданская, 10-24;

- улица Изобильная, 4, 6, 12, 14, 20, 22;

- улица Тельмана, 14, 19;

- улица. 40 лет ВЛКСМ, 8, 8а, 10, 12, 18, 20;

- улица Марийская, 8, 10, 12, 19;

- улица Брестская, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

- проспект Столетова, 22, 24, 26;

- улица Копецкого, 15, 17.