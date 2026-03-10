Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Убийство в элитном ЖК в Ростове: подозреваемый найден мертвым под Краснодаром
Жителя Ростова-на-Дону нашли мертвым после жесткого убийства его супруги в элитном жилом комплексе 8 марта. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на Следственный комитет России, тело мужчины, подозреваемого в совершении...
Федеральные новости
 Минздрав предложил раскрасить униформы медиков
Минздрав России представил шесть цветов формы для медработников, которые будут отличать сотрудников в зависимости от их должности. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на документ министерства.  Руководству персонала...
Волгоградцев ожидают плановые отключения воды. Когда и почему?

Общество 10.03.2026 07:15
0
10.03.2026 07:15


Плановые отключения холодной воды начнутся в пяти районах Волгограда после праздничных выходных.

Тракторозаводский район:

Из-за переврезки нового водовода подача ресурса будет приостановлена 12 марта с 9:00 до 22:00.

- улица Вычугова, 17, 19, 21.

Краснооктябрьский район:

В соседнем Краснооктябрьском районе работы также намечены на 12 марта.

- улица 4-х Связистов, 25А, 25Б, 25 Г;

- улица Правды, 2, 4;

Советский район:

В Советском районе за время отключений 11 марта коммунальщики поставят новые общедомовые приборы учета.

- проспект Университетский, 19-23, 87, 89, 91;

- улица Казахская, 26, 28, 32;

- улица Академика Королева, 7, 3/1, 5;

- улица 50 лет ВЛКСМ, 4;

- улица Сухова, 21;

- улица Чебышева, 36;

Кировский район:

С установкой общедомовых счетчиков временные отключения холодной воды, запланированные на 11 марта, связаны и в Кировском районе.

- улица Писемского, 28, 30, 32;

- улица имени Генерала Шумилова, 31, 33;

- улица Кирова, 114;

Красноармейский район:

10 марта плановые работы проведут по адресам:

- проспект Героев Сталинграда, 50, 52, 54, 56, 60, 62;

- бульвар Энгельса, 22-36;

- улица Доценко, 37-43 (нечет.), 74-78 (чет.);

- улица Гражданская, 24-34;

- улица Пролетарская, 47, 49, 51а, 53, 55;

- улица Арсеньева, 1-41 (нечет.), 4-50 (чет.);

- улица Сологубова, 1-17 (нечет.), 2-56а (чет.);

- улица 40 лет ВЛКСМ, 13, 15, 17, 17а, 19, 21.

Пройдут работы и на юге Волгограда 11 марта. В зону отключения попадают дома по адресам:

- проспект Героев Сталинграда, 21-27;

- улица Остравская, 2-20а;

- бульвар Энгельса, 1-25.

В четверг, 12 марта, отключения коснутся жителей многоэтажек по адресам:

- проспект Героев Сталинграда, 39, 41, 45, 47;

- улица Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 39, 41, 45, 47;

- бульвар Энгельса, 2, 4, 4а, 8, 10, 14, 16, 18.

Запланированные на март работы завершатся в пятницу, 13 марта.

- проспект Героев Сталинграда, 38-48;

- бульвар Энгельса, 27-35;

- улица Гражданская, 10-24;

- улица Изобильная, 4, 6, 12, 14, 20, 22;

- улица Тельмана, 14, 19;

- улица. 40 лет ВЛКСМ, 8, 8а, 10, 12, 18, 20;

- улица Марийская, 8, 10, 12, 19;

- улица Брестская, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

- проспект Столетова, 22, 24, 26;

- улица Копецкого, 15, 17.

10:43
Суд в Волгограде решит судьбу экс-депутата Станислава КоротковаСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде «Союзмультфильм» требует 100 тысяч рублей за ЧебурашкуСмотреть фотографии
10:12
Убийство в элитном ЖК в Ростове: подозреваемый найден мертвым под КраснодаромСмотреть фотографии
09:50
Под Волгоградом полицейские спасли попавшего в снежную ловушку водителяСмотреть фотографии
09:35
Сирены вновь включат в Волгограде 12 мартаСмотреть фотографии
09:22
В центре Волгограда закрылся ресторан быстрого питанияСмотреть фотографии
08:48
В Волгограде предотвратили реализацию опасного молокаСмотреть фотографии
08:46
Волгоградцы, несмотря на рост цен, стали чаще закупаться продуктамиСмотреть фотографии
08:21
В обкомтруде назвали волгоградцам условия получения выходных для диспансеризацииСмотреть фотографии
08:07
Волгоградцам напомнили о следующих длинных выходныхСмотреть фотографии
07:28
Минобороны: над территорией страны уничтожили 17 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
07:15
Волгоградцев ожидают плановые отключения воды. Когда и почему?Смотреть фотографии
06:41
Застрявших на Ближнем Востоке туристов массово вывозят в РоссиюСмотреть фотографии
06:21
Волгоградскую область ждут сумасшедшие температурные качелиСмотреть фотографии
23:01
«Ротор» сыграл вничью с «Уралом», пропустив на 90+4‑й минутеСмотреть фотографии
21:15
Минздрав предложил раскрасить униформы медиковСмотреть фотографии
20:40
Разнорабочий под Волгоградом угнал трактор и опрокинул его в кюветСмотреть фотографии
20:15
В Волгоградской области подсчитали количество бездомных собакСмотреть фотографии
19:35
Под Волгоградом водителю грозит 7 лет за наезд на 9-летнего велосипедистаСмотреть фотографии
18:55
Зрелище без хлеба: зрители НЭТа временно остались без буфетаСмотреть фотографии
18:30
Волгоградцев предупредили о схеме с обратным звонкомСмотреть фотографии
17:54
Под Волгоградом в ДТП погибли двое человек и один пострадалСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде к середине недели потеплеет до +16 градусовСмотреть фотографии
17:08
«Ротор» упустил победу в домашнем матче с «Уралом»Смотреть фотографии
16:38
«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»Смотреть фотографии
16:00
Бастрыкин поручил разобраться с агрессивными бродячими собаками в ВолжскомСмотреть фотографии
15:24
Волгоградцам отключат газ за самовольное подключение плитыСмотреть фотографии
14:48
Волгоградцы смогут проголосовать за благоустройство новых территорийСмотреть фотографии
14:17
В Волжском засняли семью, промышлявшую кражами на кассах самообслуживанияСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
Триумф волгоградца в беге на 2000 метров с препятствиямиСмотреть фотографии
 