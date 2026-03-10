Волгоградец из мести нарушил банковскую тайну и пошел под суд

Сотруднику по взысканию финансового учреждения в Волгограде грозит до 4 лет лишения свободы за разглашения банковской тайны в отношении клиента, который задолжал по платежам. Преступление, как установило следствие, мужчина совершил из мести.

Как сообщили в СУ СКР по региону, местный житель обвиняется по ч. 2 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение и использование сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому они стали известны по работе). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 4 лет лишения свободы.

По данным следствия, фигурант уголовного дела по своим должностным обязанностям взаимодействовал с клиентами банка, имеющими просроченную задолженность. Мужчина должен был информировать их о возможных последствиях невыполнения финансовых обязательств, но при этом был обязан действовать в рамках закона, соблюдать банковскую тайну и не разглашать конфиденциальные сведения о клиентах. Однако банковский работник эти требования нарушил.

Установлено, что в октябре 2024 года он связался по телефону с родственником должника, но тот высказал недовольство таким звонком и между мужчинами произошел словесный конфликт. Обвиняемый решил отомстить. С использованием специального программного обеспечения, позволяющего изменять исходящий номер и воспроизводить заранее подготовленный текст синтезированным голосом, сделал серию телефонных звонков в организацию, где работал родственник должника. Так он сообщил в ходе звонков третьим лицам персональные данные клиента и его родственника, а также сведения о размере просроченной задолженности по кредитным обязательствам.





