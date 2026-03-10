В Волгограде «Союзмультфильм» требует 100 тысяч рублей за Чебурашку

Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрит иск киностудии «Союзмультфильм» о взыскании 100 тысяч рублей с индивидуального предпринимателя за нарушение исключительных авторских прав на персонаж Чебурашка.

До 22 апреля стороны вправе представить в суд и направить друг другу дополнительные документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции.

Отметим, что киностудия с начала марта подала в арбитражный суд Волгоградской области уже пять исков к предпринимателям региона за нарушение исключительных авторских прав на своих персонажей. Суммы претензий составляют от 100 до 200 тысяч рублей.





