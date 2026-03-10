Работодатели обязаны освободить сотрудников от работы с сохранением среднего заработка при прохождении диспансеризации. Как сообщили в комитете по труду и занятости Волгоградской области, количество дней, предназначенных для проверки здоровья, зависит от возраста сотрудников.

Так, работникам от 18 до 39 лет должны предоставить один рабочий день раз в три года. Сотрудники в возрасте от 40 лет могу рассчитывать на один день в год. А предпенсионеры и работающие пенсионеры имеют возможность пройти диспансеризацию в течение двух рабочих дней раз в год.