В центре Волгограда закрылся ресторан быстрого питания





Ресторан быстрого питания «Пузатик» закрылся в Центральном районе Волгограда около Волгоград Арены. В настоящее время, сообщает V102.RU, вывеска точки общепита уже снята. А помещение, которое занимал ресторан, заняли другие организации, в частности, аптека.

Напомним, ресторан быстрого питания был выставлен на продажу осенью прошлого года. Цена объекта составляла 5 миллионов рублей. Бизнес продавался вместе с оборудованием для изготовления фритюра, бургеров и с плитами.

Ресторан специализировался на русской и европейской кухне и был рассчитан на 40 мест. В качестве главного его преимущества называлась близость к стадиону, ЦПКиО и остановке скоростного трамвая.

Собственник объяснял продажу ресторана намерением сфокусироваться на другом направлении бизнеса. В настоящее время объявление о продаже снято.

Фото V102.RU (архив)