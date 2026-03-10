Сирены вновь включат в Волгограде 12 марта

В Волгограде в четверг, 12 марта, снова завоют электросирены и заработают громкоговорители. В городской администрации сообщили, что в областном центре в этот день пройдет плановая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения о ЧС.

- 12 марта на территории Волгограда будет проводиться проверка сопряжения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа город-герой Волгоград (МАСЦО Волгограда) с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения Волгоградской области, - пояснили в мэрии.

Электросирены и громкоговорители в Волгограде будут подавать учебный сигнал «Внимание всем!».

Отметим, что сирены уже включали в Волгограде 4 марта в рамках Всероссийской проверки системы оповещения населения, которая прошла во всех регионах РФ.





