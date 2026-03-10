Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Убийство в элитном ЖК в Ростове: подозреваемый найден мертвым под Краснодаром
Жителя Ростова-на-Дону нашли мертвым после жесткого убийства его супруги в элитном жилом комплексе 8 марта. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на Следственный комитет России, тело мужчины, подозреваемого в совершении...
 Минздрав предложил раскрасить униформы медиков
Минздрав России представил шесть цветов формы для медработников, которые будут отличать сотрудников в зависимости от их должности. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на документ министерства.  Руководству персонала...
В МВД сообщили подробности гибели двух человек в ДТП под Волгоградом

10.03.2026 10:53
10.03.2026 10:53


Выезд на полосу встречного движения с нарушением ПДД привело к гибели двух человек в жутком ДТП в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Виновником аварии, по предварительным данным, стал погибший 45-летний водитель «Лады Гранты».

- Водитель, управляя автомашиной «Лада Гранта»,  при выполнении маневра обгона, в нарушение требования дорожной разметки, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с попутно двигавшейся автомашиной «Лада Веста», водитель которой приступил к выполнению маневра поворота налево, - сообщили в ГУ МВД России по региону.

Напомним, что смертельное ДТП произошло 9 марта в 12:43 мск на 39 км автодороги «Волгоград-Астрахань». В результате аварии на месте происшествия погибли водитель и пассажир «Лады Гранты». Женщина-пассажир этой машины доставлена в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области


13:34
Оргкомитет утвердил проект народного памятника героям СВО в Волгограде
13:13
Денежную прибавку за возраст и инвалидность стали получать волгоградцы
12:52
В Волгограде строят 0,73 кв.м жилья на человека
11:40
В Волгограде ищут поджигателя двух иномарок у ЖК на пр. Жукова
11:28
Волгоградцам пообещали геомагнитный штиль до 14 марта
11:24
Волгоградец из мести нарушил банковскую тайну и пошел под суд
10:53
В МВД сообщили подробности гибели двух человек в ДТП под Волгоградом
10:43
Суд в Волгограде решит судьбу экс-депутата Станислава Короткова
10:26
В Волгограде «Союзмультфильм» требует 100 тысяч рублей за Чебурашку
10:12
Убийство в элитном ЖК в Ростове: подозреваемый найден мертвым под Краснодаром
09:50
Под Волгоградом полицейские спасли попавшего в снежную ловушку водителя
09:35
Сирены вновь включат в Волгограде 12 марта
09:22
В центре Волгограда закрылся ресторан быстрого питания
08:48
В Волгограде предотвратили реализацию опасного молока
08:46
Волгоградцы, несмотря на рост цен, стали чаще закупаться продуктами
08:21
В обкомтруде назвали волгоградцам условия получения выходных для диспансеризации
08:07
Волгоградцам напомнили о следующих длинных выходных
07:28
Минобороны: над территорией страны уничтожили 17 беспилотников ВСУ
07:15
Волгоградцев ожидают плановые отключения воды. Когда и почему?
06:41
Застрявших на Ближнем Востоке туристов массово вывозят в Россию
06:21
Волгоградскую область ждут сумасшедшие температурные качели
23:01
«Ротор» сыграл вничью с «Уралом», пропустив на 90+4‑й минуте
21:15
Минздрав предложил раскрасить униформы медиков
20:40
Разнорабочий под Волгоградом угнал трактор и опрокинул его в кювет
20:15
В Волгоградской области подсчитали количество бездомных собак
19:35
Под Волгоградом водителю грозит 7 лет за наезд на 9-летнего велосипедиста
18:55
Зрелище без хлеба: зрители НЭТа временно остались без буфета
18:30
Волгоградцев предупредили о схеме с обратным звонком
17:54
Под Волгоградом в ДТП погибли двое человек и один пострадал
17:41
В Волгограде к середине недели потеплеет до +16 градусов
 