В Волгограде строят 0,73 кв.м жилья на человека





Волгоград оказался во второй половине списка городов по темпам строительства жилья в начале 2026 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Рейтинг, на одного жителя в этом году строится 0,73 квадратных метра жилья. Город занял 69-е место в перечне из ста мегаполисов.

Лидерами рейтинга стали Краснодар (4,39 квадрата на жителя), Тюмень – 3,93 квадрата и Майкоп – 3,57 кв.м. В аутсайдерах оказались Нижний Тагил ( всего 0,15 кв.м.) и Саратов (0,11 кв.м.).

Интересно, что в абсолютных величинах больше всего жилья строится в Москве. На начало 2026 года в столице возводится 16,6 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Второе место в этом году занимает Екатеринбург, который сместил на третье место Краснодар по сравнению с результатами рейтинга прошлого года. На начало 2026 года в Екатеринбурге возводится 5,56 миллиона квадратных метров жилья, а в Краснодаре – 5,54 миллиона квадратных метров жилья.

А вот в относительных величинах (на душу населения) картина несколько иная.

По удельным показателям Москва расположилась в рейтинге на 39-м месте с результатом 1,25 квадратного метра на душу населения. Санкт-Петербург демонстрирует чуть меньший масштаб строительства квартир – 0,9 квадратного метра на одного жителя, что соответствует 57-й позиции в рейтинге.



