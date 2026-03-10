Главное

 Убийство в элитном ЖК в Ростове: подозреваемый найден мертвым под Краснодаром
Жителя Ростова-на-Дону нашли мертвым после жесткого убийства его супруги в элитном жилом комплексе 8 марта. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на Следственный комитет России, тело мужчины, подозреваемого в совершении...
 Минздрав предложил раскрасить униформы медиков
Минздрав России представил шесть цветов формы для медработников, которые будут отличать сотрудников в зависимости от их должности. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на документ министерства.  Руководству персонала...
В Волгограде строят 0,73 кв.м жилья на человека

Волгоград оказался во второй половине списка городов по темпам строительства жилья в начале 2026 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Рейтинг, на одного жителя в этом году строится 0,73 квадратных метра жилья. Город занял 69-е место в перечне из ста мегаполисов. 

Лидерами рейтинга стали Краснодар (4,39 квадрата на жителя), Тюмень – 3,93 квадрата и Майкоп – 3,57 кв.м. В аутсайдерах оказались Нижний Тагил ( всего 0,15 кв.м.) и Саратов (0,11 кв.м.). 

Интересно, что в абсолютных величинах больше всего жилья строится в Москве. На начало 2026 года в столице возводится 16,6 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Второе место в этом году занимает Екатеринбург, который сместил на третье место Краснодар по сравнению с результатами рейтинга прошлого года. На начало 2026 года в Екатеринбурге возводится 5,56 миллиона квадратных метров жилья, а в Краснодаре – 5,54 миллиона квадратных метров жилья.

А вот в относительных величинах (на душу населения) картина несколько иная. 

По удельным показателям Москва расположилась в рейтинге на 39-м месте с результатом 1,25 квадратного метра на душу населения. Санкт-Петербург демонстрирует чуть меньший масштаб строительства квартир – 0,9 квадратного метра на одного жителя, что соответствует 57-й позиции в рейтинге.


13:34
Оргкомитет утвердил проект народного памятника героям СВО в Волгограде
13:13
Денежную прибавку за возраст и инвалидность стали получать волгоградцы
12:52
В Волгограде строят 0,73 кв.м жилья на человека
11:40
В Волгограде ищут поджигателя двух иномарок у ЖК на пр. Жукова
11:28
Волгоградцам пообещали геомагнитный штиль до 14 марта
11:24
Волгоградец из мести нарушил банковскую тайну и пошел под суд
10:53
В МВД сообщили подробности гибели двух человек в ДТП под Волгоградом
10:43
Суд в Волгограде решит судьбу экс-депутата Станислава Короткова
10:26
В Волгограде «Союзмультфильм» требует 100 тысяч рублей за Чебурашку
10:12
Убийство в элитном ЖК в Ростове: подозреваемый найден мертвым под Краснодаром
09:50
Под Волгоградом полицейские спасли попавшего в снежную ловушку водителя
09:35
Сирены вновь включат в Волгограде 12 марта
09:22
В центре Волгограда закрылся ресторан быстрого питания
08:48
В Волгограде предотвратили реализацию опасного молока
08:46
Волгоградцы, несмотря на рост цен, стали чаще закупаться продуктами
08:21
В обкомтруде назвали волгоградцам условия получения выходных для диспансеризации
08:07
Волгоградцам напомнили о следующих длинных выходных
07:28
Минобороны: над территорией страны уничтожили 17 беспилотников ВСУ
07:15
Волгоградцев ожидают плановые отключения воды. Когда и почему?
06:41
Застрявших на Ближнем Востоке туристов массово вывозят в Россию
06:21
Волгоградскую область ждут сумасшедшие температурные качели
23:01
«Ротор» сыграл вничью с «Уралом», пропустив на 90+4‑й минуте
21:15
Минздрав предложил раскрасить униформы медиков
20:40
Разнорабочий под Волгоградом угнал трактор и опрокинул его в кювет
20:15
В Волгоградской области подсчитали количество бездомных собак
19:35
Под Волгоградом водителю грозит 7 лет за наезд на 9-летнего велосипедиста
18:55
Зрелище без хлеба: зрители НЭТа временно остались без буфета
18:30
Волгоградцев предупредили о схеме с обратным звонком
17:54
Под Волгоградом в ДТП погибли двое человек и один пострадал
17:41
В Волгограде к середине недели потеплеет до +16 градусов
 