Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

Актуально

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Федеральные новости

Федеральные новости
 ФАС официально разъяснила свою позицию по рекламе в Телеграм
Сегодня, 10 марта, ФАС России на своем официальном сайте разъяснила свою позицию по размещению рекламы в Телеграм. Антимонопольное ведомство в принципе повторило все то, что ранее со...
Федеральные новости
 Штрафы выросли в 2,5 раза: Владимир Путин утвердил поправки в КоАП
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 48-ФЗ от 8 марта 2026 года. Как сообщает ИА «Высота 102», документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)...
Федеральные новости

Штрафы выросли в 2,5 раза: Владимир Путин утвердил поправки в КоАП

Федеральные новости 10.03.2026 13:56
0
10.03.2026 13:56


Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 48-ФЗ от 8 марта 2026 года. Как сообщает ИА «Высота 102», документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и затрагивает статьи, связанные с охраной границы, пограничным режимом и правилами на воде. Размер административных штрафов увеличен более чем в 2,5 раза для всех нарушителей.

За какие нарушения наказывать будут жестче?

  • Нарушение правил пересечения госграницы либо правил въезда или выезда из страны при прохождении пограничного контроля. Согласно подписанному Президентом ФЗ, физлицам  за такое правонарушение придется заплатить штраф в размере от 5 до 20 тыс. рублей. Представителям организаций штрафы утвердили на уровне от 100 до 250 тысяч рублей, Наказание для юридических лиц предусмотрено в размере от 1 млн до 2,5 млн рублей. В случае, если правила пересечения госграницы будут нарушены иностранными гражданами, штраф для них составит от 5  до 25 тыс. рублей.
  • Нарушение порядка въезда в пограничную зону и временного пребывания там будет наказываться штрафами в размере от полутора до 5 тысяч рублей. В данном случае иностранцы будут обязаны заплатить ту же сумму.  
  • Нарушение режима в пунктах пропуска через госграницу. Размер штрафов увеличен до 1,5– 5 тысяч рублей для граждан, до 5 – 5 тысяч рублей для должностных лиц, до 25 – 50 тысяч рублей – для юридических лиц.  Иностранным гражданам предстоит заплатить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. 
  • Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране госграницы влечет наказание в виде штрафа от 5 до 7 тысяч рублей. 
  • В случае, если предприятием был допущен незаконный провоз людей через границу РФ, штрафы предусмотрены на уровне от 150 до 500 тысяч рублей.

Почему это важно?

Закон вступил в силу с момента подписания, то есть уже работает, начиная с 8 марта 2026 года. 

Власти объясняют повышение штрафов необходимостью усилить безопасность и упорядочить правила на границе. По факту это значит, что теперь любая ошибка (или намеренное нарушение) обойдется нарушителям значительно дороже.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
10.03.2026 15:19
Федеральные новости 10.03.2026 15:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.03.2026 13:56
Федеральные новости 10.03.2026 13:56
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.03.2026 10:12
Федеральные новости 10.03.2026 10:12
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.03.2026 21:15
Федеральные новости 09.03.2026 21:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.03.2026 17:40
Федеральные новости 08.03.2026 17:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.03.2026 10:01
Федеральные новости 08.03.2026 10:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.03.2026 19:18
Федеральные новости 05.03.2026 19:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.03.2026 09:40
Федеральные новости 05.03.2026 09:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.03.2026 15:16
Федеральные новости 04.03.2026 15:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.03.2026 16:37
Федеральные новости 03.03.2026 16:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.03.2026 15:20
Федеральные новости 03.03.2026 15:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.03.2026 13:58
Федеральные новости 03.03.2026 13:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.03.2026 19:44
Федеральные новости 02.03.2026 19:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.02.2026 10:22
Федеральные новости 27.02.2026 10:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.02.2026 09:03
Федеральные новости 27.02.2026 09:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:37
Профессия – Человек: волгоградцы рассказали, почему выбрали помогающие специальностиСмотреть фотографии
16:20
Парковку у Центрального кладбища в Волгограде сделают платнойСмотреть фотографии
16:17
На юге Волгограда за 350 млн рублей продают ТЦ «Гурман»Смотреть фотографии
15:34
Сотрудник «Красного октября» победил в конкурсе среди уполномоченных по охране трудаСмотреть фотографии
15:23
Мать Героя России о памятнике участникам СВО в Волгограде: «Я увидела своего сына»Смотреть фотографии
15:19
В Волгограде открылась крупнейшая выставка цифрового искусстваСмотреть фотографии
15:19
ФАС официально разъяснила свою позицию по рекламе в ТелеграмСмотреть фотографии
14:45
Боксер из Волжского вывел пенсионера из горящего домаСмотреть фотографии
13:34
Оргкомитет утвердил проект народного памятника героям СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:13
Денежную прибавку за возраст и инвалидность стали получать волгоградцыСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде строят 0,73 кв.м жилья на человекаСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде ищут поджигателя двух иномарок у ЖК на пр. ЖуковаСмотреть фотографии
11:28
Волгоградцам пообещали геомагнитный штиль до 14 мартаСмотреть фотографии
11:24
Волгоградец из мести нарушил банковскую тайну и пошел под судСмотреть фотографии
10:53
В МВД сообщили подробности гибели двух человек в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:43
Суд в Волгограде решит судьбу экс-депутата Станислава КоротковаСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде «Союзмультфильм» требует 100 тысяч рублей за ЧебурашкуСмотреть фотографии
10:12
Убийство в элитном ЖК в Ростове: подозреваемый найден мертвым под КраснодаромСмотреть фотографии
09:50
Под Волгоградом полицейские спасли попавшего в снежную ловушку водителяСмотреть фотографии
09:35
Сирены вновь включат в Волгограде 12 мартаСмотреть фотографии
09:22
В центре Волгограда закрылся ресторан быстрого питанияСмотреть фотографии
08:48
В Волгограде предотвратили реализацию опасного молокаСмотреть фотографии
08:46
Волгоградцы, несмотря на рост цен, стали чаще закупаться продуктамиСмотреть фотографии
08:21
В обкомтруде назвали волгоградцам условия получения выходных для диспансеризацииСмотреть фотографии
08:07
Волгоградцам напомнили о следующих длинных выходныхСмотреть фотографии
07:28
Минобороны: над территорией страны уничтожили 17 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
07:15
Волгоградцев ожидают плановые отключения воды. Когда и почему?Смотреть фотографии
06:41
Застрявших на Ближнем Востоке туристов массово вывозят в РоссиюСмотреть фотографии
06:21
Волгоградскую область ждут сумасшедшие температурные качелиСмотреть фотографии
23:01
«Ротор» сыграл вничью с «Уралом», пропустив на 90+4‑й минутеСмотреть фотографии
 