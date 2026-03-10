Штрафы выросли в 2,5 раза: Владимир Путин утвердил поправки в КоАП





Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 48-ФЗ от 8 марта 2026 года. Как сообщает ИА «Высота 102», документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и затрагивает статьи, связанные с охраной границы, пограничным режимом и правилами на воде. Размер административных штрафов увеличен более чем в 2,5 раза для всех нарушителей.

За какие нарушения наказывать будут жестче?

Нарушение правил пересечения госграницы либо правил въезда или выезда из страны при прохождении пограничного контроля. Согласно подписанному Президентом ФЗ, физлицам за такое правонарушение придется заплатить штраф в размере от 5 до 20 тыс. рублей. Представителям организаций штрафы утвердили на уровне от 100 до 250 тысяч рублей, Наказание для юридических лиц предусмотрено в размере от 1 млн до 2,5 млн рублей. В случае, если правила пересечения госграницы будут нарушены иностранными гражданами, штраф для них составит от 5 до 25 тыс. рублей.

Нарушение порядка въезда в пограничную зону и временного пребывания там будет наказываться штрафами в размере от полутора до 5 тысяч рублей. В данном случае иностранцы будут обязаны заплатить ту же сумму.

Нарушение режима в пунктах пропуска через госграницу. Размер штрафов увеличен до 1,5– 5 тысяч рублей для граждан, до 5 – 5 тысяч рублей для должностных лиц, до 25 – 50 тысяч рублей – для юридических лиц. Иностранным гражданам предстоит заплатить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране госграницы влечет наказание в виде штрафа от 5 до 7 тысяч рублей.

В случае, если предприятием был допущен незаконный провоз людей через границу РФ , штрафы предусмотрены на уровне от 150 до 500 тысяч рублей.

Почему это важно?

Закон вступил в силу с момента подписания, то есть уже работает, начиная с 8 марта 2026 года.

Власти объясняют повышение штрафов необходимостью усилить безопасность и упорядочить правила на границе. По факту это значит, что теперь любая ошибка (или намеренное нарушение) обойдется нарушителям значительно дороже.