Штрафы выросли в 2,5 раза: Владимир Путин утвердил поправки в КоАП

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 48-ФЗ от 8 марта 2026 года. Как сообщает ИА «Высота 102», документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и затрагивает статьи, связанные с охраной границы, пограничным режимом и правилами на воде. Размер административных штрафов увеличен более чем в 2,5 раза для всех нарушителей.
За какие нарушения наказывать будут жестче?
- Нарушение правил пересечения госграницы либо правил въезда или выезда из страны при прохождении пограничного контроля. Согласно подписанному Президентом ФЗ, физлицам за такое правонарушение придется заплатить штраф в размере от 5 до 20 тыс. рублей. Представителям организаций штрафы утвердили на уровне от 100 до 250 тысяч рублей, Наказание для юридических лиц предусмотрено в размере от 1 млн до 2,5 млн рублей. В случае, если правила пересечения госграницы будут нарушены иностранными гражданами, штраф для них составит от 5 до 25 тыс. рублей.
- Нарушение порядка въезда в пограничную зону и временного пребывания там будет наказываться штрафами в размере от полутора до 5 тысяч рублей. В данном случае иностранцы будут обязаны заплатить ту же сумму.
- Нарушение режима в пунктах пропуска через госграницу. Размер штрафов увеличен до 1,5– 5 тысяч рублей для граждан, до 5 – 5 тысяч рублей для должностных лиц, до 25 – 50 тысяч рублей – для юридических лиц. Иностранным гражданам предстоит заплатить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.
- Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране госграницы влечет наказание в виде штрафа от 5 до 7 тысяч рублей.
- В случае, если предприятием был допущен незаконный провоз людей через границу РФ, штрафы предусмотрены на уровне от 150 до 500 тысяч рублей.
Почему это важно?
Закон вступил в силу с момента подписания, то есть уже работает, начиная с 8 марта 2026 года.
Власти объясняют повышение штрафов необходимостью усилить безопасность и упорядочить правила на границе. По факту это значит, что теперь любая ошибка (или намеренное нарушение) обойдется нарушителям значительно дороже.