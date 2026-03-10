Волгоградцам напомнили о следующих длинных выходных





После длинных выходных мысль о следующих мини-каникулах согревает не меньше пока еще слабого мартовского солнца. Однако до следующих праздников волгоградцам предстоит поработать еще два месяца.

Традиционные «маевки» волгоградцы могут планировать два раза подряд. Праздник весны и труда горожане отметят с 1 по 3 мая – с пятницы по воскресенье. А празднование Дня Победы в стране продлится с 9 по 11 мая – с субботы по понедельник. Следующие продолжительные выходные ожидаются только с 12 по 14 июня.

Всего же в 2026-м жителей Волгоградской области ждет 247 выходных и 118 – праздничных дней.