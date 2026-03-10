



Жителя Ростова-на-Дону нашли мертвым после жесткого убийства его супруги в элитном жилом комплексе 8 марта. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на Следственный комитет России, тело мужчины, подозреваемого в совершении преступления, было обнаружено в Краснодарском крае.

По информации издания, 26-летняя ростовчанка была найдена мертвой на улице Береговой в минувшее воскресенье – на ее теле криминалисты обнаружили многочисленные следы от ударов ножом и другими колюще-режущими предметами. В совершении убийства сразу же заподозрили 46-летнего мужа убитой – мужчина был объявлен в розыск.

– Правоохранители установили, что предполагаемый убийца сразу после преступления покинул Ростовскую область. Мужчина сел за руль автомобиля и направился в Краснодарский край. Однако задержать беглеца живым не удалось, – передает ростовское издание.

По предварительным данным, смерть ростовчанина не была насильственной.

Уголовное дело по факту убийства молодой женщины расследуется, устанавливаются обстоятельства преступления и мотивы.