Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Убийство в элитном ЖК в Ростове: подозреваемый найден мертвым под Краснодаром
Жителя Ростова-на-Дону нашли мертвым после жесткого убийства его супруги в элитном жилом комплексе 8 марта. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на Следственный комитет России, тело мужчины, подозреваемого в совершении...
 Минздрав предложил раскрасить униформы медиков
Минздрав России представил шесть цветов формы для медработников, которые будут отличать сотрудников в зависимости от их должности. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на документ министерства.  Руководству персонала...
Жителя Ростова-на-Дону нашли мертвым после жесткого убийства его супруги в элитном жилом комплексе 8 марта. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на Следственный комитет России, тело мужчины, подозреваемого в совершении преступления, было обнаружено в Краснодарском крае. 

По информации издания, 26-летняя ростовчанка была найдена мертвой на улице Береговой в минувшее воскресенье – на ее теле криминалисты обнаружили многочисленные следы от ударов ножом и другими колюще-режущими предметами. В совершении убийства сразу же заподозрили 46-летнего мужа убитой – мужчина был объявлен в розыск.  

– Правоохранители установили, что предполагаемый убийца сразу после преступления покинул Ростовскую область. Мужчина сел за руль автомобиля и направился в Краснодарский край. Однако задержать беглеца живым не удалось, – передает ростовское издание.

По предварительным данным, смерть ростовчанина не была насильственной. 

Уголовное дело по факту убийства молодой женщины расследуется, устанавливаются обстоятельства преступления и мотивы.

