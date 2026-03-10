Сегодня, 10 марта, организационный комитет в Волгограде утвердил проект народного памятника, посвященного участникам специальной военной операции. Его воздвигнут у подножия Мамаева кургана, сообщили в администрации региона.

- Реализуя задачу по созданию мемориального комплекса, посвященного подвигу защитников Отечества — участников специальной военной операции, оргкомитетом была проведена очень сложная, масштабная работа. Участники специальной военной операции, безусловно, достойны самого высокого народного уважения и признания, а также увековечения их подвига ради Отечества на сталинградской земле, — подчеркнул на заседании глава региона Андрей Бочаров. — Мемориальный комплекс, посвященный подвигу защитников Отечества — участников специальной военной операции, будет являться символом нашей общей признательности и благодарности потомкам Поколения Победителей, которые сегодня с оружием в руках сражаются с уже современным фашизмом и нацизмом, защищают нашу Родину, нашу общую историю, настоящее и будущее нашей страны.





Напомним, фотографии макета памятника героям специальной военной операции по защите Донбасса были впервые показаны общественности 6 марта на встрече губернатора с женщинами-военнослужащими, матерями и женами бойцов СВО. Проект мемориала им понравился. Военным консультантом памятника по предложению региона стал генерал-полковник, замглавы Минобороны России Александр Санчик, ранее командовавший Южным военным округом, группировкой войск «Юг» в ходе спецоперации. В формировании концепции монумента приняли участие порядка 100 тысяч жителей региона. Тогда были отобраны ключевые идеи будущего мемориала.

- По итогам принятого нами решения, исходя из погодных условий, в ближайшее время приступим к реализации проекта, что называется, на земле. Основные работы планируем провести уже в текущем 2026 году, — сказал Андрей Бочаров.





Будущую скульптурную композицию, посвященную подвигу участников спецоперации, разработали художники легендарной студии имени Грекова. Будущий памятник будет около 7 метров в высоту, порядка 14 метров в длину и более 8 метров – в глубину. Отмечается, что мемориальный комплекс будет состоять из трех основных частей — это сам памятник подвигу героев СВО, музей, а также композиция, посвященная особому вкладу города-героя Сталинграда, муниципальных образований, жителей Сталинградской области в Сталинградскую победу.

Фото администрации Волгоградской области





