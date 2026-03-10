Главное

 ФАС официально разъяснила свою позицию по рекламе в Телеграм
Сегодня, 10 марта, ФАС России на своем официальном сайте разъяснила свою позицию по размещению рекламы в Телеграм. Антимонопольное ведомство в принципе повторило все то, что ранее со...
Федеральные новости
 Штрафы выросли в 2,5 раза: Владимир Путин утвердил поправки в КоАП
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 48-ФЗ от 8 марта 2026 года. Как сообщает ИА «Высота 102», документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)...
Оргкомитет утвердил проект народного памятника героям СВО в Волгограде

Сегодня, 10 марта, организационный комитет в Волгограде утвердил проект народного памятника, посвященного участникам специальной военной операции. Его воздвигнут у подножия Мамаева кургана, сообщили в администрации региона.

- Реализуя задачу по созданию мемориального комплекса, посвященного подвигу защитников Отечества — участников специальной военной операции, оргкомитетом была проведена очень сложная, масштабная работа. Участники специальной военной операции, безусловно, достойны самого высокого народного уважения и признания, а также увековечения их подвига ради Отечества на сталинградской земле, — подчеркнул на заседании глава региона Андрей Бочаров. — Мемориальный комплекс, посвященный подвигу защитников Отечества — участников специальной военной операции, будет являться символом нашей общей признательности и благодарности потомкам Поколения Победителей, которые сегодня с оружием в руках сражаются с уже современным фашизмом и нацизмом, защищают нашу Родину, нашу общую историю, настоящее и будущее нашей страны.


Напомним, фотографии макета памятника героям специальной военной операции по защите Донбасса были впервые показаны общественности 6 марта на встрече губернатора с женщинами-военнослужащими, матерями и женами бойцов СВО. Проект мемориала им понравился. Военным консультантом памятника по предложению региона стал генерал-полковник, замглавы Минобороны России Александр Санчик, ранее командовавший Южным военным округом, группировкой войск «Юг» в ходе спецоперации. В формировании концепции монумента приняли участие порядка 100 тысяч жителей региона. Тогда были отобраны ключевые идеи будущего мемориала. 

- По итогам принятого нами решения, исходя из погодных условий, в ближайшее время приступим к реализации проекта, что называется, на земле. Основные работы планируем провести уже в текущем 2026 году, — сказал Андрей Бочаров.


Будущую скульптурную композицию, посвященную подвигу участников спецоперации, разработали художники легендарной студии имени Грекова. Будущий памятник будет около 7 метров в высоту, порядка 14 метров в длину и более 8 метров – в глубину. Отмечается, что мемориальный комплекс будет состоять из трех основных частей — это сам памятник подвигу героев СВО, музей, а также композиция, посвященная особому вкладу города-героя Сталинграда, муниципальных образований, жителей Сталинградской области в Сталинградскую победу.

Фото администрации Волгоградской области


