Выборы

Член УИК в Волгограде назвал провокацией работу наблюдателя с COVID-19

Выборы 18.09.2021 16:57
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18.09.2021 16:57


Член ТИК по Кировскому району с правом совещательного голоса Никита Ярыгин от партии «Родина» назвал назначение наблюдателя с COVID-19 вопиющей провокацией и неуважением к избирателям и членам комиссии, сообщает ИА «Высота 102». «Мы столкнулись, не побоюсь этого слова, с попыткой дискредитации выборов со стороны кандидата в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду!» Дмитрия Калашникова», – заявил он.
Напомним, сегодня члены УИК №506 и один член ТИК по Кировскому району подали жалобу в территориальную комиссию в связи с присутствием на участке наблюдателя от справедливоросса Татьяны Коробковой с симптомами COVID-19. «Говорить о случайности не приходится, учитывая, что поступают данные о подтвержденном у нее диагнозе, – сказал Никита Ярыгин. – То есть человек пришел работать на участок, зная, что является носителем опасной инфекции. Зачем? Могу предположить, что либо с целью сорвать выборы, либо с целью заразить других, что уже совсем за гранью понимания. Ведь кто приходит первыми на выборы? Люди пенсионного возраста, уязвимые для инфекции!». 
Ярыгин также подал заявление в правоохранительные органы по ситуации, сложившейся с присутствием заболевшего наблюдателя, и намерен обратиться в управление Роспотребнадзора. «Есть подозрения, что все это может быть абсолютно спланированной акцией, – прокомментировал Ярыгин. – И не исключено, что где-нибудь на участке сидят такие же ковидные. Потому убежден, что проверить нужно их всех. И поражает то, как быстро «Справедливая Россия – За правду!» нашла Коробковой замену, буквально сразу же на ее место приехал новый человек. Это наводит на мысли, что кандидат был в курсе ее симптомов и, тем не менее, ее отправили работать в УИК».

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