В Волгоградской области мать утонувшей девочки предстала перед судом





Не уследившая на речке за собственной дочерью мать предстала перед судом в Калачаевском районе. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, следственный отдел по Калачаевскому району завершил расследование уголовного дела 30-летней местной жительницы, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности.