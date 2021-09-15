В Волгоградской области мать утонувшей девочки предстала перед судом

Расследования 15.09.2021 14:03
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15.09.2021 14:03
Не уследившая на речке за собственной дочерью мать предстала перед судом в Калачаевском районе. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, следственный отдел по Калачаевскому району завершил расследование уголовного дела 30-летней местной жительницы, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности.
По данным следствия, 3 июля этого года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения отправилась со своими двумя детьми на Дон. Женщина посадила шестилетнего сына и двухгодовалую дочку на надувные круги и стала заходить вглубь реки. В какой-то момент горе-мать оступилась и опрокинула плавучие средства с детьми. Дети ушли под воду. Спасти женщина успела только сына. Тело погибшей дочки из реки извлекли уже сотрудники МЧС. Позже следствие установило, что подозреваемая около года назад с семьей переехала в Волгоградский регион из Иркутской области, где была лишена родительских прав еще на двоих своих малолетних детей - 2010 и 2012 годов рождения. Санкция ч.1 ст.109 УК РФ, по которой обвиняется 30-летняя женщина, в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет, пояснила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
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