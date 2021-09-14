Выборы

Заводчане в Волжском разоблачили «грязный» фейк о подкупе перед выборами

Выборы 14.09.2021 13:41
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14.09.2021 13:41


Подкуп избирателей на подшипниковом заводе в Волжском, информацию о котором растиражировали накануне в волгоградских телеграмм-каналах и некоторых СМИ, оказался очередным трюком «черных пиарщиков». Об абсурдности ситуации заявили сотрудники предприятия, которых сообщения о «покупке голосов» привели в недоумение.
«У нас приближается профессиональный праздник – День машиностроителя, это последнее воскресенье сентября, – рассказали заводчане. – Давать небольшую, но приятную премию к этому дню – давняя традиция, и не только на нашем заводе, но других крупных предприятиях. Так поступают, например, в канун Дня металлурга, Дня нефтяника».
Информационные сообщения о перечислении 1 тысячи рублей ко Дню машиностроителя опубликовали и в официальных аккаунтах в соцсетях завода. «Отмечать премиями всех работников, посвятивших себя труду в важнейшем секторе промышленности, – давняя традиция... Одна из задач корпорации – забота о коллективе, где каждый вносит  вклад в повышение конкурентоспособности и выпуск качественной продукции. Профессиональный праздник – это наш ежегодный повод для гордости за машиностроение», – говорится в информационных постах.
Волгоградские эксперты отметили, что громкие заявления в анонимных телеграмм-каналах о подкупе избирателей на заводе с самого начале не имели под собой реальной почвы. «Что мы имеем в сухом остатке? Источник информации о раздаче денег за «правильное» голосование в постах не указан, да и никакой это не источник, а просто «близкий к ситуации» человек, – прокомментировал эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Антон Лукаш. – Прикрепленная к постам якобы анкета на деле – просто мутный фрагмент какого-то скана, непонятно, откуда и что это. Поленились «черные пиарщики» и прописать конкретно, кто обещал выплаты, кто раздавал и собирал «анкеты» среди заводчан. Эх вы, источники, близкие к ситуации...», – подытожил эксперт.
Фото: VadimVasenin, ru.depositphotos.com.

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