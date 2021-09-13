Волгоградским паралимпийцам вручил награды Владимир Путин





Президент РФ Владимир Путин сегодня в Кремле вручил орден Дружбы волгоградскому пловцу Андрею Гладкову, завоевавшему золотую награду на Паралимпиаде в Токио. Также сегодня медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени отмечена волгоградка Наталия Буткова, которая привезла из Японии «серебро», сообщает ИА «Высота 102».

«Всем сердцем разделяю с вами радость успешных выступлений российской команды на XVI летней Паралимпиаде. Спасибо вам большое, поздравляю вас, — обратился к участникам встречи Владимир Путин. — Вы по полной выкладывались, это было видно даже со стороны, готовясь к соревнованиям, в период проведения Игр выдержали колоссальные физические и эмоциональные нагрузки. И каждая — хочу подчеркнуть это и скажу об этом ещё раз — завоёванная в Токио медаль, каждое «золото», «серебро», «бронза» убедительно доказали высочайший уровень мастерства российских атлетов, спортивное величие нашей страны, приумножили наши чувства национальной гордости».

Глава государства подчеркнул, что спортсмены показали лучший результат в истории отечественного паралимпийского спорта — завоевали 118 наград, установили 17 мировых рекордов. Одним из награждённых стал волгоградец Андрей Гладков — Президент РФ Владимир Путин лично вручил ему орден Дружбы. Напомним, в составе сборной России по плаванию наш земляк завоевал золото Паралимпиады — команда успешно выступила в комбинированной эстафете 4х100 м.

Напомним, Волгоградскую область на Паралимпиаде в Токио представляли три спортсмена — каноистка Мария Никифорова, пловцы Андрей Гладков и Наталия Буткова.



