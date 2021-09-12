Расследования

Жительница Волгоградской области три года пытается вернуть списанные с карты деньги за чужой долг

Расследования 12.09.2021 18:12
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12.09.2021 18:12


Жительница Волгоградской области вот уже три года пытается добиться возвращения денег, которые, как она считает, были незаконно списаны судебными приставами. История злоключений Ольги Сергеевны Курушиной, медсестры из Котово, началась в 2018 году, когда вдруг с ее карточки исчезли около 10 тысяч рублей за якобы образовавшуюся задолженность за коммунальные услуги.
«Когда я стала выяснять, за что и кто снял с меня деньги, оказалось, что это было сделано в рамках исполнительного производства №55760/18/34040-ИП от 31.05.2018 года, возбужденного Краснооктябрьским отделом УФССП. Якобы я задолжала за коммунальные услуги организации водоснабжения за одну из квартир, расположенной в доме №78 по ул. Маршала Еременко. Но я никакого отношения ни к этой квартире, ни к этому долгу не имею, так как никогда не проживала в Волгограде, а живу и работаю в Котово», - рассказала Ольга Сергеевна. 
С того черного дня для жительницы Котово началась длинная и бесполезная эпопея направления жалоб и получения отписок в службу судебных приставов и прокуратуру. «Так как никакого судебного приказа я не получала, что и логично, ведь, наверняка, он пришел по адресу квартиры в Краснооктябрьском районе, мне пришлось провести собственное расследование. Мне удалось выяснилось, что в доме №78 по ул. Маршала Еременко проживает моя полная однофамилица – Ольга Сергеевна Курушина. Правда, дата, месяц и год рождения у нее совсем другие. Естественно, у нее совсем другие паспортные данные, номер СНИЛС и т.д. Эту информацию я сообщила судебным приставам, которым также направила мои полные данные. Я была уверена, что недоразумение быстро разрешится и деньги мне вернут. Но ничего подобного не произошло», - рассказала Ольга Сергеевна.
Женщина неоднократно обращалась и в прокуратуру Волгограда, откуда жалоба направлялась в прокуратуру Краснооктябрьского района. «Там ссылались на решение суда, на основании которого с моей карты и сняли деньги. Мои попытки доказать, что я не имею отношения к этому долгу, до сих пор не привели к результату. Я уже не знаю, кому мне надо жаловаться и что надо сделать, чтобы на мою проблему обратили внимание. Это какой-то замкнутый круг – никто не хочет признавать и исправлять допущенную ошибку», - говорит Ольга Сергеевна. 
Интересно, что пару раз в ответ на очередное требование разобраться в ситуации из Краснооктябрьского отдела УФССП женщине сообщали, что ее ходатайство удовлетворено. Однако затем все начиналось заново. «Причем после того, как я сообщила приставам год рождения моей однофамилицы, которая, по моему мнению, является настоящей должницей, они стали присылать ответы, в которых уже эту дату приписывали мне. Я понимаю, почему они хотят все больше запутать. Я работаю, зарплату получаю на карту, оттуда очень легко списать чужой долг. А настоящая должница, по моим данным, не работает, что с нее взять?», - рассуждает Ольга Сергеевна. 
Между тем, в службе судебных приставов, куда редакция направила запрос с просьбой пояснить данную ситуацию, не считают, что была совершена ошибка. В частности, мы интересовались, проводилось ли служебное расследование по данному факту, понес ли кто-то из ответственных лиц наказание и самое главное – как собираются в ведомстве исправлять допущенную ошибку. В ответе сообщается, что «довод заявительницы об исполнительном документе с указанием иной даты рождения должника, на основании которого возбуждено исполнительное производство, является несостоятельным».
«В Краснооктябрьское районное отделение судебных приставов Волгограда поступил судебный приказ, в котором указана дата рождения должника, совпадающая с датой рождения заявительницы. На основании данного исполнительного документа было возбуждено исполнительное производство», - комментируют в УФСПП. «В связи с тем, что Курушиной О.С. своевременно не обжалован данный исполнительный документ, судебными приставами-исполнителями решение суда исполнено», - сообщается в ответе на запрос. 
Между тем, позиция службы судебных приставов удивила Ольгу Сергеевну. «Каким образом я могла обжаловать исполнительное производство, если я о нем ничего не знала, никаких документов мне не присылали. И не мудрено – я ведь живу совсем по другому адресу. На каком этапе произошла ошибка, я при всем желании не могу узнать, так как я и не являлась стороной исполнительного производства, а о произошедшем узнала постфактум, когда с меня сняли деньги за чужой долг. Но я уверена, что выяснить, как все было на самом деле, можно, если не отмахиваться от меня отписками, а провести настоящую проверку. Но делать это никто не хочет. Иногда я чувствую себя человеком, смерть которого зафиксировал суд, а на самом деле он жив. И он в отчаянии, не знает, что ему делать, куда бежать, как доказать очевидное. И я бьюсь уже три года, чтобы доказать, что я – это я. А долг, который мне приписывают, совсем не мой», - констатирует жительница Котово. 

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