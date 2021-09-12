Жительница Волгоградской области три года пытается вернуть списанные с карты деньги за чужой долг





Жительница Волгоградской области вот уже три года пытается добиться возвращения денег, которые, как она считает, были незаконно списаны судебными приставами. История злоключений Ольги Сергеевны Курушиной, медсестры из Котово, началась в 2018 году, когда вдруг с ее карточки исчезли около 10 тысяч рублей за якобы образовавшуюся задолженность за коммунальные услуги.

«Когда я стала выяснять, за что и кто снял с меня деньги, оказалось, что это было сделано в рамках исполнительного производства №55760/18/34040-ИП от 31.05.2018 года, возбужденного Краснооктябрьским отделом УФССП. Якобы я задолжала за коммунальные услуги организации водоснабжения за одну из квартир, расположенной в доме №78 по ул. Маршала Еременко. Но я никакого отношения ни к этой квартире, ни к этому долгу не имею, так как никогда не проживала в Волгограде, а живу и работаю в Котово», - рассказала Ольга Сергеевна.

С того черного дня для жительницы Котово началась длинная и бесполезная эпопея направления жалоб и получения отписок в службу судебных приставов и прокуратуру. «Так как никакого судебного приказа я не получала, что и логично, ведь, наверняка, он пришел по адресу квартиры в Краснооктябрьском районе, мне пришлось провести собственное расследование. Мне удалось выяснилось, что в доме №78 по ул. Маршала Еременко проживает моя полная однофамилица – Ольга Сергеевна Курушина. Правда, дата, месяц и год рождения у нее совсем другие. Естественно, у нее совсем другие паспортные данные, номер СНИЛС и т.д. Эту информацию я сообщила судебным приставам, которым также направила мои полные данные. Я была уверена, что недоразумение быстро разрешится и деньги мне вернут. Но ничего подобного не произошло», - рассказала Ольга Сергеевна.

Женщина неоднократно обращалась и в прокуратуру Волгограда, откуда жалоба направлялась в прокуратуру Краснооктябрьского района. «Там ссылались на решение суда, на основании которого с моей карты и сняли деньги. Мои попытки доказать, что я не имею отношения к этому долгу, до сих пор не привели к результату. Я уже не знаю, кому мне надо жаловаться и что надо сделать, чтобы на мою проблему обратили внимание. Это какой-то замкнутый круг – никто не хочет признавать и исправлять допущенную ошибку», - говорит Ольга Сергеевна.

Интересно, что пару раз в ответ на очередное требование разобраться в ситуации из Краснооктябрьского отдела УФССП женщине сообщали, что ее ходатайство удовлетворено. Однако затем все начиналось заново. «Причем после того, как я сообщила приставам год рождения моей однофамилицы, которая, по моему мнению, является настоящей должницей, они стали присылать ответы, в которых уже эту дату приписывали мне. Я понимаю, почему они хотят все больше запутать. Я работаю, зарплату получаю на карту, оттуда очень легко списать чужой долг. А настоящая должница, по моим данным, не работает, что с нее взять?», - рассуждает Ольга Сергеевна.

Между тем, в службе судебных приставов, куда редакция направила запрос с просьбой пояснить данную ситуацию, не считают, что была совершена ошибка. В частности, мы интересовались, проводилось ли служебное расследование по данному факту, понес ли кто-то из ответственных лиц наказание и самое главное – как собираются в ведомстве исправлять допущенную ошибку. В ответе сообщается, что «довод заявительницы об исполнительном документе с указанием иной даты рождения должника, на основании которого возбуждено исполнительное производство, является несостоятельным».

«В Краснооктябрьское районное отделение судебных приставов Волгограда поступил судебный приказ, в котором указана дата рождения должника, совпадающая с датой рождения заявительницы. На основании данного исполнительного документа было возбуждено исполнительное производство», - комментируют в УФСПП. «В связи с тем, что Курушиной О.С. своевременно не обжалован данный исполнительный документ, судебными приставами-исполнителями решение суда исполнено», - сообщается в ответе на запрос.

Между тем, позиция службы судебных приставов удивила Ольгу Сергеевну. «Каким образом я могла обжаловать исполнительное производство, если я о нем ничего не знала, никаких документов мне не присылали. И не мудрено – я ведь живу совсем по другому адресу. На каком этапе произошла ошибка, я при всем желании не могу узнать, так как я и не являлась стороной исполнительного производства, а о произошедшем узнала постфактум, когда с меня сняли деньги за чужой долг. Но я уверена, что выяснить, как все было на самом деле, можно, если не отмахиваться от меня отписками, а провести настоящую проверку. Но делать это никто не хочет. Иногда я чувствую себя человеком, смерть которого зафиксировал суд, а на самом деле он жив. И он в отчаянии, не знает, что ему делать, куда бежать, как доказать очевидное. И я бьюсь уже три года, чтобы доказать, что я – это я. А долг, который мне приписывают, совсем не мой», - констатирует жительница Котово.



