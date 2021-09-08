Общество 08.09.2021 14:07
0
08.09.2021 14:07
Федеральная антимонопольная служба подключила все территориальные органы к проверке рынков строительных материалов. Об этом заявили в ФАС РФ. Соответствующими проверками займутся и в Волгоградском УФАС.
"К проведению дополнительных проверок на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров ведомство подключило все территориальные органы. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ФАС России примет соответствующие меры", - говорится в заявлении антимонопольного органа.
Уточняется, что в связи с большим количеством поступающих заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации. "Результаты проведенного ведомством мониторинга показали, что в настоящее время на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены на отдельных рынках. Сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе", - отмечается в материалах.
В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Согласно данным Росстата, строительные материалы подорожали в России на 12,5% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время цены на стройматериалы выросли в июне на 6,75% по сравнению с маем 2021 года и на 23,9% - к июню 2020 года. С начала 2021 года их стоимость увеличилась на 19,6%.
В конце 2020 года ряд застройщиков в России пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. В дело также включилась ФАС, которая провела проверки на рынке металлопродукции. В результате были возбуждены дела против ряда трейдеров, а также самих производителей, таких как ММК, НЛМК и "Северсталь". По мнению службы, они поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката.
Между тем, на резкое удорожание стройматериалов жалуются и жители Волгоградской области. Об этом сообщало ИА "Высота 102".
Реклама
Волгоградский облсуд поставил точку в споре главврача и защитника прав пациентов08.09.2021 20:15
Общество 08.09.2021 20:15
«Пескарь» из Крыма будет убирать пляжи Волжского08.09.2021 19:13
Общество 08.09.2021 19:13
Цифра в зачете: «Ростелеком» запускает онлайн-курс «Цифровое образование» для студентов крупнейших вузов Юга России08.09.2021 18:56
Общество 08.09.2021 18:56
Члена ТИК в Волгоградской области отстранили от работы из-за отказа прививаться08.09.2021 18:01
Общество 08.09.2021 18:01
В Волгограде многодетную мать лишили пособия из-за поддержки ребенка-инвалида08.09.2021 17:31
Общество 08.09.2021 17:31
Регоператор в Волгограде опроверг обвинения главы Росприроднадзора08.09.2021 16:10
Общество 08.09.2021 16:10
Волгоградский губернатор выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС08.09.2021 15:09
Общество 08.09.2021 15:09
Суточная смертность от коронавируса выросла в Волгоградской области08.09.2021 15:00
Общество 08.09.2021 15:00
Владелец бара, где избили диджея, лишился второго кафе в Волгограде08.09.2021 14:40
Общество 08.09.2021 14:40
Лицей в Волгоградской области уличили в дефиците учебников08.09.2021 13:45
Общество 08.09.2021 13:45
В Волгоградской области подорожали хлеб и каши08.09.2021 12:21
Общество 08.09.2021 12:21
Авиакомпанию «Победа» обязали вернуть волгоградцу 114 тысяч рублей08.09.2021 11:21
Общество 08.09.2021 11:21
В Волгоградской области изменится расписание пригородных поездов на время ремонта путей08.09.2021 10:36
Общество 08.09.2021 10:36
Глава Росприроднадзора: волгоградский регоператор препятствует проверке ведомства08.09.2021 10:23
Общество 08.09.2021 10:23
«Спешки не будет»: жителям двух улиц в Волгограде пообещали качественный дорожный ремонт08.09.2021 10:10
Общество 08.09.2021 10:10
Реклама