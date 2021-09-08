Общество

В Волгоградской области проверят цены на стройматериалы по поручению ФАС

Общество 08.09.2021 14:07
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08.09.2021 14:07


Федеральная антимонопольная служба подключила все территориальные органы к проверке рынков строительных материалов. Об этом заявили в ФАС РФ. Соответствующими проверками займутся и в Волгоградском УФАС.
"К проведению дополнительных проверок на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров ведомство подключило все территориальные органы. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ФАС России примет соответствующие меры", - говорится в заявлении антимонопольного органа.
Уточняется, что в связи с большим количеством поступающих заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации. "Результаты проведенного ведомством мониторинга показали, что в настоящее время на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены на отдельных рынках. Сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе", - отмечается в материалах.
В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Согласно данным Росстата, строительные материалы подорожали в России на 12,5% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время цены на стройматериалы выросли в июне на 6,75% по сравнению с маем 2021 года и на 23,9% - к июню 2020 года. С начала 2021 года их стоимость увеличилась на 19,6%.
В конце 2020 года ряд застройщиков в России пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. В дело также включилась ФАС, которая провела проверки на рынке металлопродукции. В результате были возбуждены дела против ряда трейдеров, а также самих производителей, таких как ММК, НЛМК и "Северсталь". По мнению службы, они поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката.
Между тем, на резкое удорожание стройматериалов жалуются и жители Волгоградской области. Об этом сообщало ИА "Высота 102"

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