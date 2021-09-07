Природоохранные службы обсудили с учеными «здоровье» Волги





Проблемы сохранения экосистемы дельты Волги обсудили на круглом столе представители государственных органов, научных сообществ и общественности. Участие в обсуждении приняли и сотрудники Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. На круглом столе подняли проблему климатических изменений в Прикаспийском регионе, озвучили характеристики основных параметров гидрологического режима водотоков низовьев дельты Волги, обсудили вопросы изменения донного рельефа акватории морского края дельты Волги в условиях современной гидрологической обстановки и другие насущные вопросы.





Отмечается, что по итогам круглого стола выработаны конкретные предложения по сохранению природного комплекса дельты Волги.

Фото: ФГБУ "Астраханский государственный заповедник", Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям



