Природоохранные службы обсудили с учеными «здоровье» Волги

Федеральные новости 07.09.2021 12:17
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07.09.2021 12:17
Проблемы сохранения экосистемы дельты Волги обсудили на круглом столе представители государственных органов, научных сообществ и общественности. Участие в обсуждении приняли и сотрудники Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. На круглом столе подняли проблему климатических изменений в Прикаспийском регионе, озвучили характеристики основных параметров гидрологического режима водотоков низовьев дельты Волги, обсудили вопросы изменения донного рельефа акватории морского края дельты Волги в условиях современной гидрологической обстановки и другие насущные вопросы.
Отмечается, что по итогам круглого стола выработаны конкретные предложения по сохранению природного комплекса дельты Волги.
Фото: ФГБУ "Астраханский государственный заповедник", Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям
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