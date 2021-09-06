Колонию оштрафовали на 16 млн за срыв сроков по строительству детсада в Волжском

Расследования 06.09.2021 16:24
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06.09.2021 16:24
На 16,7 миллиона рублей по инициативе прокуратуры оштрафовано ФКУ ИК-26 УФСИН России по Волгоградской области за срыв сроков выполнения работ по строительству детского сада в Волжском в рамках нацпроекта. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ИК-26 признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч.7 ст.7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). Постановлением мирового судьи судебного участка № 97 Волгоградской области вынесено наказание в виде штрафа в размере более 16 миллионов 700 тысяч рублей. В законную силу оно не вступило и может быть обжаловано.
Нарушения требований бюджетного законодательства при расходовании средств национального проекта "Демография" были выявлены в ходе прокурорской проверки. Установлено, что ФКУ ИК-26 УФСИН России по области при исполнении муниципального контракта не выполнены в установленный срок работы по строительству детского сада в Волжском.
Ранее, напомним, за сговор при строительстве детского сада в Волжском ФКУ "Исправительная колония № 26" было оштрафовано антимонопольной службой на сумму свыше 6 миллионов рублей. Эта стройка также вылилась в уголовное дело, возбужденное на основании материалов прокуратуры Волжского.
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