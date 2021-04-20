Борьба с коррупцией

Колонию оштрафовали на 6 млн рублей за картельный сговор при строительстве детсада в Волжском

Борьба с коррупцией 20.04.2021 10:33
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20.04.2021 10:33


За сговор при строительстве детского сада в Волжском ФКУ «Исправительная колония № 26» оштрафовано на сумму свыше 6 миллионов рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, соответствующее решение принято ведомством накануне. 
Волгоградское УФАС России дважды привлекло ФКУ «Исправительная колония № 26 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области» к административной ответственности в виде штрафов на совокупную сумму более 6 миллионов рублей.
Напомним, в феврале текущего года управление капитального строительства администрации городского округа город Волжский Волгоградской области, ООО «Каспий», ИК №26 признаны Волгоградским УФАС России нарушившими п. 4 ст. 16 Закона о защите конкуренции 135-ФЗ путём заключения антиконкурентного соглашения, которое привело к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности, к ограничению доступа к участию в торгах на строительство детского сада на ул. Иртышская, 16, пос. Металлург, г. Волжский Волгоградской области.
За совершение указанного нарушения ИК № 26 привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 6 092 910 рублей. Столь существенная сумма наложенного штрафа, пояснили в УФАС, обусловлена целым рядом обстоятельств, отягчающих административную ответственность, включая извлечение в результате совершения административного правонарушения дохода в размере более 100 миллионов рублей.
Кроме того, учреждение при рассмотрении дела уклонялось от представления информации, необходимой для расчета штрафа, в связи с чем было привлечено к ответственности по ч. 7 ст. 19.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере 95 тысяч рублей в рамках второго самостоятельного дела об административном правонарушении.
В УФАС подчеркнули, что ИК № 26 до настоящего времени не признало факт совершения административного правонарушения, кроме того, добровольно не заявляло о заключении им недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации антиконкурентного соглашения.
Заместитель руководителя УФАС Александр Великанов так прокомментировал это решение: «Хотелось бы верить, что применение подобных санкций будет способствовать тому, что учреждение, исполняющее наказания за правонарушения, совершенные иными лицами, само встанет на путь исправления. В отношении иных участников антиконкурентного соглашения дела об административном правонарушении находятся в стадии рассмотрения».
Напомним,  на основании материалов проверки прокуратуры Волжского было возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления капитального строительства администрации Волжского Михаила Шушко. Также фигурантами уголовного дела стали гендиректор ООО "Каспий" и начальник ФКУ "ИК-26 УФСИН по Волгоградской области". Фигуранты подозреваются в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля). Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводится СО по Волжскому СУ СК России по Волгоградской области. В результате действий чиновников администрации Волжского, которые следствие считает незаконными, к фактическому строительству детского сада приступила фирма, ранее проигравшая аукцион. Исправительная колония, с которой был заключен контракт на возведение дошкольного учреждения,  выполнила роль так называемой «прокладки» в закупке, передав право на проведение работ все тому же «Каспию». 
Напомним, ИА «Высота 102» стало первым СМИ, которое обратило внимание на странности с заключением контракта на строительство детского сада в Волжском. В итоге к расследованию подключились УФАС, надзорный орган, что обернулось возбуждением уголовного дела. 

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