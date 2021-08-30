Мошенник уговорил предпенсионера из Волгограда взять огромный кредит





Около 3 миллионов рублей взял в кредит 59-летний житель Волгограда, а потом перевел эти деньги мошеннику. Как сообщили в городском УМВД, потерпевший поверил неизвестному, который позвонил ему на телефон и представился сотрудником банка. Звонивший утверждал, что необходимо обезопасить сбережения от незаконного списания со счетов. Волгоградец поверил незнакомцу и сделал так, как он говорил: оформил кредит на сумму около 3 миллионов рублей, после чего перевел их на указанные звонившим банковские карты. Только после перевода денежных средств мужчина понял, что стал жертвой телефонного афериста и обратился в полицию.

Аналогичным образом лишился 1,5 миллиона рублей и 45-летний житель Центрального района Волгограда. Мужчина знал о таких фактах мошенничества, но все равно перевел деньги незнакомцу.



