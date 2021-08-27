За воротами «Волгоград Арены» губернатор встретится с единороссами

Политика 27.08.2021 14:37
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27.08.2021 14:37
Активисты партии «Единая Россия» сегодня встретятся с кандидатами в депутаты Госдумы восьмого созыва. В мероприятии примет участие лидер партийного списка, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, пояснили в региональном отделении «ЕР». Встреча состоится на площадке перед стадионом «Волгоград Арена». В ней примут участие более 250 человек: представители всех муниципальных районов области, кандидаты-одномандатники, а также те, кто избирается по списку.
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