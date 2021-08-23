Дворник из Волгограда взял 800 тыс рублей в кредит и перевел их аферисту





Телефонный аферист обманул 47-летнего дворника из Советского района Волгограда на 800 тысяч рублей. В городском УМВД рассказали, что потерпевшему на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что на мужчину оформили кредит. Для отмены операции, с его слов, необходимо обналичить кредит, а деньги перевести на так называемый "безопасный счет", что мужчина и сделал. Дворник оформил кредитные договоры в трех банках, а затем перевел через банкомат на указанный счет все полученные денежные средства. Только после перевода денег он понял, что его обманули.



