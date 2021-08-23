Дворник из Волгограда взял 800 тыс рублей в кредит и перевел их аферисту

Происшествия 23.08.2021 11:04
0
23.08.2021 11:04
Телефонный аферист обманул 47-летнего дворника из Советского района Волгограда на 800 тысяч рублей. В городском УМВД рассказали, что потерпевшему на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что на мужчину оформили кредит. Для отмены операции, с его слов, необходимо обналичить кредит, а деньги перевести на так называемый "безопасный счет", что мужчина и сделал. Дворник оформил кредитные договоры в трех банках, а затем перевел через банкомат на указанный счет все полученные денежные средства. Только после перевода денег он понял, что его обманули.
Реклама
Мужчина погиб в пожаре на севере Волгограда23.08.2021 10:52
Происшествия 23.08.2021 10:52
Массовое столкновение фур и легковушек произошло в Волгограде23.08.2021 10:17
Происшествия 23.08.2021 10:17
В больнице Волгоградской области расследуют загадочную смерть пациента23.08.2021 09:02
Происшествия 23.08.2021 09:02
Пожар на подстанции в Волжском тушили более трех часов23.08.2021 08:12
Происшествия 23.08.2021 08:12
В Волжском тушат пожар на трансформаторной подстанции (ВИДЕО)22.08.2021 20:26
Происшествия 22.08.2021 20:26
Жительница Урюпинска пострадала в ДТП с яхтой22.08.2021 10:46
Происшествия 22.08.2021 10:46
Пьяный волгоградец спровоцировал массовую аварию22.08.2021 10:42
Происшествия 22.08.2021 10:42
В Волгоградской области в ночном ДТП молодой водитель угробил подругу22.08.2021 10:30
Происшествия 22.08.2021 10:30
Подавший сигнал бедствия самолет из Волгограда приземлился в Шереметьево21.08.2021 15:13
Происшествия 21.08.2021 15:13
Самолет Волгоград-Москва в воздухе подал сигнал бедствия21.08.2021 14:28
Происшествия 21.08.2021 14:28
Волгоградские полицейские собрали «урожай» нелегалов на морковном поле21.08.2021 10:23
Происшествия 21.08.2021 10:23
Дорогое авто с компанией молодежи врезалось в дерево в Волгограде21.08.2021 10:11
Происшествия 21.08.2021 10:11
Волгоградца госпитализировали после драки из-за машины21.08.2021 10:02
Происшествия 21.08.2021 10:02
В Волгоградской области восстанавливают школу после урагана21.08.2021 09:27
Происшествия 21.08.2021 09:27
В Волгограде дерево упало на 7-летнюю девочку20.08.2021 16:46
Происшествия 20.08.2021 16:46
Реклама