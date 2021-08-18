Борьба с коррупцией

Обокравшему волгоградских детей-инвалидов дагестанцу продлили арест

Борьба с коррупцией 18.08.2021 11:45
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18.08.2021 11:45


Директор Петроввальского дома-интерната для умственно отсталых детей "Солнечный дом" и руководитель Камышинского  отдела органа опеки освобождены от своих должностей по результатам расследования уголовного дела о хищении 8 миллионов рублей у детей-инвалидов. Напомним, как ранее сообщали ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, подозреваемым в мошенничестве является 29-летний житель Дагестана. 
По данным следствия, в октябре 2018 и июне 2019 годов злоумышленник через администрацию Камышинского муниципального района оформил опеку над восемью воспитанниками государственного специализированного учреждения «Петроввальский дом-интернат для умственно отсталых детей», получив тем самым право фактически распоряжаться имуществом недееспособных несовершеннолетних. 
В первую очередь, как полагают следователи, мужчину интересовали счета детей, на которых к тому моменту находились в общей сложности почти 8 миллионов рублей, накопившихся за счет ежемесячно поступающих социальных пенсий и иных выплат. Подследственный уехал на малую родину вместе с опекаемыми, где обналичил принадлежащие им деньги. У следствия есть веские основания полагать, что выполнять свои обязанности фигурант преступления не намеревался. Он предпочел проживать со своей семьей отдельно, при этом регулярно получая из федерального бюджета выплаты на каждого ребенка.
Благодаря совместным мерам следственных органов и прокуратуры региона решение о передаче детей под опеку обвиняемого администрацией отменено. В Дагестан выехала следственно-оперативная группа в составе следователей третьего отдела по расследованию особо важных дел и следователей-криминалистов областного управления СКР. Кроме того, туда же направилась специальная комиссия из числа сотрудников органов системы профилактики. Бывшие воспитанники дома-интерната изъяты и возвращены в социальное учреждение.
В отношении обвиняемого, доставленного в сопровождении правоохранителей в Волгоград, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок которой продлен накануне по ходатайству следователя Центральным районным судом Волгограда.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также результаты проверки, проведенной прокуратурой Волгоградской области. 
В ближайшее время обвиняемому будет предъявлено обвинение в окончательной редакции, после чего злоумышленник приступит к ознакомлению с материалами уголовного дела.
 

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