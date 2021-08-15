Ковидные палаты больницы на севере Волгоградской области залило во время капремонта крыши

Происшествия 15.08.2021 20:00
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15.08.2021 20:00
Временная кровля на крыше Урюпинской ЦРБ не выдержала обрушившийся сегодня на город ливень, протечки образовались в двух палатах и коридоре «красной зоны». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, крышу больницы над этими помещениями раскрыли в ходе капремонта, который начался 2 августа.
Пациентов с коронавирусом, находившихся в подтопленных помещениях, перевели в свободные палаты, терапевтическое отделение работает в обычном режиме. Сотрудники ЦРБ сейчас устраняют последствия протечек, значительных повреждений в пострадавших палатах нет. В администрации отметили, что до конца 2021 года в этом корпусе Урюпинской ЦРБ пройдет капремонт.
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