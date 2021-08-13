В Волгоградской области составили рейтинг популярных прививочных пунктов среди ТРЦ





Каждый седьмой житель Волгограда и Волжского предпочитает вакцинироваться в пунктах на базе ТРК. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, первое место в рейтинге популярности торговых центров занял ТРК «Волгомолл» - здесь защиту от коронавируса получили 8703 человека. На втором месте расположился ТРЦ «Акварель» - 8228 человек. В ТРК «Парк Хаус» привились 6138 человек. Последнее место в рейтинге занял ТРЦ «Пирамида» - здесь вакцинировались 2677 человек. Всего в торговых центрах привились 52108 человек.

Напомним, 6 апреля в Волгограде первый прививочный пункт на территории ТРК открылся в «Акварели». 7 апреля выездной прививочный пункт заработал возле ТРЦ «Мармелад» (позднее он переехал в магазин «OBI»). Все остальные пункты начали прием посетителей с 10 апреля.

Сегодня получить защиту от COVID-19 жители региона могут в 61 прививочном пункте на базе медицинских учреждений, в 10 ТРК, в прививочном центре на базе музея «Россия – моя история». Так как последний открылся 21 июля, он не включен в данный рейтинг.

При этом центр остается самым комфортным местом для вакцинации – его пропускная способность до 1200 посетителей в день. Всего в регионе вакцину получили более 690 тысяч человек. Однако большинство жителей предпочитает прививаться в медучреждениях.



