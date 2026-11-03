856 беспилотников сбито по РФ: Волгоградской области в списке нет





Минобороны РФ сообщает, что в ночь на 3 ноября по стране ликвидировано 856 дронов. Волгоградская область отсутствует в списке регионов, где отражали атаку.



Беспилотники нейтрализовали в Московском регионе, Республике Крым, над акваторией Черного моря, а также в Брянской, Белгородской, Калужской, Владимирской, Курской, Новгородской, Ростовской, Орловской, Рязанской, Тверской, Смоленской, Тульской, Ярославской областях.



Отметим, ночь в Волгоградской области прошла спокойно - беспилотную опасность не объявляли.







