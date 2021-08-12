Выборы

Волгоградский облизбирком опубликовал списки одномандатников по округам

Выборы 12.08.2021 15:11
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12.08.2021 15:11


Избирательная комиссия Волгоградской области опубликовала окончательные списки зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы по четырем одномандатным округам. Перечни представил председатель ИКВО Виктор Черячукин на пресс-конференции о ходе избирательной кампании, сообщает ИА «Высота 102».
Всего избирком зарегистрировал 34 кандидата от 11 партий, отказав семерым претендентам: всем шестерым самовыдвиженцам и одному – от партии «Яблоко». Списки выглядят следующим образом:

Волгоградский одномандатный избирательный округ №81
- Алексей Волоцков («Единая Россия»)
- Алексей Кононенко (ЛДПР)
- Алла Лукьянова («Справедливая Россия – За правду»)
- Леонид Пыльцин («Партия роста»)
- Елена Светличная (КПРФ)
- Виктория Сополева («Родина»)
- Виталий Филареев («Новые люди»)
- Сергей Чухаев (Партия пенсионеров)

Красноармейский одномандатный избирательный округ №82
- Андрей Анненко (КПРФ)
- Андрей Гимбатов («Единая Россия»)
- Наталья Громова (РЭП «Зеленые»)
- Дмитрий Калашников («Справедливая Россия – За правду»)
- Александр Ключников («Родина»)
- Георгий Козицкий («Партия роста»)
- Александр Кузьмин (ЛДПР)
- Сергей Лобов («Новые люди»)
- Станислав Плужников (Партия пенсионеров)

Михайловский одномандатный избирательный округ №83
- Шахбаз Давидов («Справедливая Россия – За правду»)
- Алексей Зверев («Партия роста»)
- Алексей Исаев (Партия пенсионеров)
- Алексей Логинов (ЛДПР)
- Валерий Могильный (КПРФ)
- Владимир Плотников («Единая Россия»)
- Алексей Ушаков («Новые люди»)
- Евгений Филиппов («Гражданская платформа»)

Волжский одномандатный избирательный округ №84
- Александр Анохин (ЛДПР)
- Алексей Васютенко («Справедливая Россия – За правду»)
- Антон Гетманенко («Яблоко»)
- Дмитрий Запорожский («Новые люди»)
- Антон Калюжный (Партия пенсионеров)
- Олег Савченко («Единая Россия»)
- Леонид Семергей («Партия роста»)
- Денис Усков (КПРФ)
- Андрей Южмин («Родина»)
Вместе с тем, сегодня заканчивается регистрация партийных списков: ЦИК России на заседании зарегистрирует федеральный список партии «Единая Россия». На следующей неделе состоятся жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени на телеканалах и площади в печатных изданиях.
Выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября.
Фото: Избирательная комиссия Волгоградская область.

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