Волгоградский облизбирком отказал четырем самовыдвиженцам в Госдуму

Выборы 10.08.2021 17:50
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10.08.2021 17:50
Избирательная комиссия Волгоградской области официально сообщила четырем самовыдвиженцам об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ИКВО, участники предвыборной гонки так и не смогли предоставить в комиссию подписные листы в свою поддержку.
В регистрации отказано пенсионеру Серго Нарсии, безработному Алексею Плотникову, председателю комитета по физкультуре и спорту администрации Волжского Татьяне Орешкиной и экс-помощнику прокурора Дзержинского района Ивану Иванову. У последнего, отметили в избиркоме, отсутствует избирательное право в связи с судимостью за взятку, погашенной менее 10 лет назад. Отказать в регистрации пришлось и выдвинутому партией «Яблоко» Роману Себекину, который баллотировался по Красноармейскому избирательному округу №82. Директор ООО «Пластика» не представил документы для регистрации в срок до 18.00 4 августа.
Напомним, из 41 выдвинутого на выборы в Госдуму РФ кандидата документы на регистрацию подали 35 человек, выдвинутых политическими партиями или в порядке самовыдвижения. Выборы в Госдумы РФ пройдут 17-19 сентября текущего года.
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