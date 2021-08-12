Банду «черных» фармацевтов задержали в Подмосковье по волгоградскому делу

Расследования 12.08.2021 10:01
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12.08.2021 10:01
Жители Москвы и Подмосковья, среди которых фармацевты, задержаны за сбыт в регионах России, в том числе в Волгограде, лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Всего фигурантами уголовных дел стали 14 человек. Выйти на след злоумышленников удалось благодаря бдительности инспекторов дорожно-патрульной службы. В марте текущего года при досмотре автомобиля такси на посту ДПС в Среднеахтубинском районе Волгоградской области они обнаружили капсулы с лекарственными препаратами, содержащими в своем составе около килограмма сильнодействующего вещества прегабалин. Волгоградские оперативники установили личность владельца незаконного груза и задержали его. Выяснилось, что он приобрел препарат в одной из аптек в подмосковном городе Одинцово. Мужчина воспользовался сервисом такси для доставки товара в Астрахань с целью последующего сбыта.
В дальнейшем в ходе обысков в аптеке в Одинцове из незаконного оборота была изъята оставшаяся часть данного лекарственного средства. Задержаны владелец аптеки, трое фармацевтов и охранник, которые под видом фармацевтической деятельности осуществляли незаконный сбыт опасных для здоровья веществ.
Впоследствии полицейские установили личность мужчины, который поставлял нелегальные партии лекарств в данную аптеку. Им оказался житель одной из стран ближнего зарубежья, проживающий в Москве. В арендуемом им гаражном боксе были изъяты препараты общим весом почти 35 килограммов.
Установлено, что медикаменты были выведены из легального оборота шестью жителями Москвы и Московской области через организацию, которая имела действующую лицензию на фармацевтическую деятельность. Злоумышленники приобретали у производителей оптовые партии лекарственных средств и хранили их в арендованном складском помещении. По поддельным накладным они незаконно сбывали сильнодействующие препараты различным лицам на территории регионов России.
В ходе обысков изъяты более 10 тысяч флаконов и более 13 тысяч капсул, содержащих тропикамид и прегабалин. Общий вес изъятого превышает 178 килограммов.
Кроме того, в рамках оперативных мероприятий установлена жительница Московской области – менеджер фармацевтической компании. Женщина приобрела у участников группы сильнодействующие лекарства и организовала их поставки в регионы России, а также в страны ближнего зарубежья.
Одна из таких партий была задержана сотрудникам Оренбургского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России на пункте пограничного контроля Сагарчин. В грузовом автомобиле, следовавшем за пределы России, было обнаружено свыше 4,5 тысячи флаконов и более 22 тысяч таблеток, содержащих сильнодействующие вещества общей массой более 50 килограммов.
В отношении всех фигурантов следователем следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждены уголовные дела. Двенадцати подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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