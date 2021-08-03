Тайник с оружием недействующей ОПГ нашли в Волгограде (ВИДЕО)

Расследования 03.08.2021 17:32
0
03.08.2021 17:32
Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили сотрудники УФСБ России по Волгоградской области в рамках мероприятий по декриминализации региона. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ведомства, тайник принадлежал организованной преступной группе, которая в настоящее время прекратила свое существование.
Из тайника изъято три автомата "Калашникова", более 800 патронов различного калибра и гранатомет.
По факту обнаружения схрона возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1 УК России.
Реклама
Александр Бастрыкин взял на заметку дело мамаши-садистки из Волгоградской области03.08.2021 16:36
Расследования 03.08.2021 16:36
В аквапарке Волжского срочно изменили правила посещения инвалидов после скандала с ребенком-аутистом03.08.2021 15:25
Расследования 03.08.2021 15:25
В Волгограде мстительный автомобилист изрезал колеса чужой иномарки03.08.2021 14:30
Расследования 03.08.2021 14:30
Дачник в Волгоградской области прописал в своем доме 43 иностранца03.08.2021 09:13
Расследования 03.08.2021 09:13
Задержанного в волгоградском супермаркете насильника девочки изолировали до осени02.08.2021 13:39
Расследования 02.08.2021 13:39
Прикурившему от Вечного огня волгоградцу грозит уголовное наказание02.08.2021 12:41
Расследования 02.08.2021 12:41
Дело о крупной взятке за куриные яйца дошло до суда в Волгограде02.08.2021 11:09
Расследования 02.08.2021 11:09
Под Волгоградом пастух подорвался на снарядах02.08.2021 07:45
Расследования 02.08.2021 07:45
Операция «маньяк»: разыскиваемого в Волгограде педофила задержали в магазине (ВИДЕО)01.08.2021 12:34
Расследования 01.08.2021 12:34
«Ни стадиона, ни Волги»: волгоградцев возвращают во времена беспросветной точечной застройки30.07.2021 19:29
Расследования 30.07.2021 19:29
Вкладчики рухнувшей в Волгограде финансовой пирамиды потеряли 10 миллионов рублей30.07.2021 17:04
Расследования 30.07.2021 17:04
Организатора концерта «Руки вверх!» судят в Волгограде30.07.2021 11:12
Расследования 30.07.2021 11:12
Жителя Волжского отправили в колонию строгого режима за оправдание терроризма30.07.2021 09:20
Расследования 30.07.2021 09:20
Скандальная закупка Волгоградского противочумного института «запахла» криминалом29.07.2021 09:43
Расследования 29.07.2021 09:43
В Волгограде мошенники нажились на сдаче в аренду несуществующих квартир29.07.2021 08:46
Расследования 29.07.2021 08:46
Реклама