Тайник с оружием недействующей ОПГ нашли в Волгограде (ВИДЕО)











Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили сотрудники УФСБ России по Волгоградской области в рамках мероприятий по декриминализации региона. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ведомства, тайник принадлежал организованной преступной группе, которая в настоящее время прекратила свое существование.





Из тайника изъято три автомата "Калашникова", более 800 патронов различного калибра и гранатомет.

По факту обнаружения схрона возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1 УК России.



