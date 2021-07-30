Расследования

Жителя Волжского отправили в колонию строгого режима за оправдание терроризма

Расследования 30.07.2021 09:20
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30.07.2021 09:20


К 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен житель Волжского Роберт Адегас. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганде терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК РФ).
Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области в ходе проведения оперативных мероприятий и следственных действий установлено, что 15 апреля 2018 года подсудимый разместил на общедоступной странице одной из социальных сетей в Интернете текст, содержащий публичное оправдание терроризма, с которым ознакомились пользователи сайта.

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