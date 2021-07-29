Пассажира авиарейса «Москва-Волгоград» спасли во время полета

Происшествия 29.07.2021 07:52
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29.07.2021 07:52
Пассажиры и бортпроводники спасли жизнь мужчине, которому стало плохо во время авиаперелета из Москвы в Волгоград. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, ЧП случилось на борту авиарейса SU 1184, который сегодня в первом часу ночи приземлился в волгоградском аэропорту. Мужчину лет сорока откачивали все время полета: один из пассажиров делал непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, стюардессы подавали кислород. Мужчину удалось спасти. После приземления борта пассажир был передан бригаде скорой помощи, которая уже ждала пациента на взлетной полосе. Подробности происшествия уточняются.
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