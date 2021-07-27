Молодой мужчина без хронических заболеваний умер от COVID-19 в Волгоградской области

Здравоохранение 27.07.2021 15:07
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27.07.2021 15:07
Коронавирусная инфекция убила 33-летнего жителя Михайловки, который был совершенно здоров и не имел никаких хронических болезней. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в региональном оперативном штабе. Пациент лечился в Михайловской ЦРБ, куда его доставили с подтвержденным COVID-19 и двухсторонним поражением легких.
За сутки от коронавируса скончались еще 14 человек - это четверо мужчин и 10 женщин в возрасте от 53 до 92 лет. Всего от этой инфекции в регионе умерли 1764 человека.
Отметим, что из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Волгоградской области постановлением главного санитарного врача региона с сегодняшнего дня введена обязательная вакцинация для определенных категорий граждан.
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