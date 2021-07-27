Кобыла чистокровной верховой породы конезавода компании «Сады Придонья» выиграла Большой Всероссийский приз
Спорт 27.07.2021 11:09
0
27.07.2021 11:09
В конце июля на Центральном Московском ипподроме был разыгран Большой Всероссийский приз для кобыл (ОКС) на дистанции 2400 метров. Победу одержала Пиoнер Гёл, принадлежащая Садам Придонья, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
ОКС – самая важная скачка для кобыл трехлеток. Разыгрывается она в середине сезона, и к этому времени в группе участниц уже определяются наиболее сильные лошади, которых обычно и считают фаворитками на эту скачку.
Среди 12 кобыл чистокровной верховой породы, записавшихся на Всероссийский ОКС, эксперты особо отмечали воспитанницу конезавода компании «Сады Придонья» Пионер Гёл. И как выяснилось, не зря. Эта кобыла в сезоне-2021 выступает очень успешно. После второго места в ограничительном призе она одержала уверенную победу в призе «Аналогичной» и теперь первой пересекла финишную черту ОКСа.
На вопрос как удалось Пиoнер Гёл оставить позади сильнейших участниц, тренер Олег Шаповалов и жокей Денис Суханов в один голос ответили, что провели скачку согласно выбранной тактики.
«Вся наша команда проделала хорошую работу, а жокей выложился на все 100%, – говорит Олег Шаповалов. – Конечно, каждая участница обладает своим набором характеристик: так, наша Пионер Гёл спокойная, уравновешенная, ход у нее очень большой. Поэтому необходимо было в начале скачки «посидеть», а уже с 1200 метров начинать прибавлять ход. Кроме этого, у нашей воспитанницы есть своя фишка. Когда она меняет ногу на финишной прямой, то не оставляет соперницам никаких шансов ее достать».
Пионер Гёл завоевала звание лучшей трехлетней кобылы 2021 года в России. Надо отметить, что победительницы ОКСов составляют «золотой фонд» маточного состава любого конного завода. В компании «Сады Придонья» большое внимание уделяют вопросам поддержки и развития чистокровного коневодства.
15 августа 2021 года компания выступит Титульным спонсором Большого Всероссийского приза «Дерби» – главной скачки для лошадей 3-х летнего возраста на Центральном Московском ипподроме.
Реклама
Волгоградским болельщикам стали возвращать деньги за пропущенный матч25.07.2021 11:29
Спорт 25.07.2021 11:29
Волгоградский «Ротор» и "СКА-Хабаровск» сыграли по нулям24.07.2021 21:14
Спорт 24.07.2021 21:14
Волгоградские болельщики возмущены закрытием матча с клубом из Хабаровска для зрителей24.07.2021 12:40
Спорт 24.07.2021 12:40
Матч волгоградского «Ротора» с «СКА-Хабаровск» пройдет без зрителей23.07.2021 23:24
Спорт 23.07.2021 23:24
Волгоградская ватерполистка поделилась снимками с открытия Олимпиады в Токио23.07.2021 21:05
Спорт 23.07.2021 21:05
На матчи волгоградского "Ротора" пустят только 500 болельщиков23.07.2021 13:44
Спорт 23.07.2021 13:44
Еле проснулись: волгоградский "Ротор" сыграл вничью с клубом из Подмосковья17.07.2021 21:08
Спорт 17.07.2021 21:08
Волгоградский «Ротор» открыл ничьей сезон в ФНЛ10.07.2021 21:02
Спорт 10.07.2021 21:02
На «Волгоград Арене» предлагают места для болельщиков за миллион рублей01.07.2021 12:46
Спорт 01.07.2021 12:46
Волгоградский «Ротор» проведет первый матч в ФНЛ с клубом бывшего главного тренера16.06.2021 15:05
Спорт 16.06.2021 15:05
В парке Волгограда трансляцию матчей Евро-2020 прекратили из-за COVID-1912.06.2021 13:39
Спорт 12.06.2021 13:39
Зона просмотра матчей Евро-2020 открылась в волгоградском парке11.06.2021 22:26
Спорт 11.06.2021 22:26
Леонид Слуцкий на своем будущем стадионе в Волгограде пробил пенальти в каске04.06.2021 15:31
Спорт 04.06.2021 15:31
Волгоградский «Ротор» уволил очередного главного тренера26.05.2021 13:44
Спорт 26.05.2021 13:44
Волгоградский боксер победил «Русскую Кувалду» и завоевал пояс WBC Silver22.05.2021 10:32
Спорт 22.05.2021 10:32
Реклама