Спорт

Кобыла чистокровной верховой породы конезавода компании «Сады Придонья» выиграла Большой Всероссийский приз

Спорт 27.07.2021 11:09
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27.07.2021 11:09


В конце июля на Центральном Московском ипподроме был разыгран Большой Всероссийский приз для кобыл (ОКС) на дистанции 2400 метров. Победу одержала Пиoнер Гёл, принадлежащая Садам Придонья, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. 
ОКС – самая важная скачка для кобыл трехлеток. Разыгрывается она в середине сезона, и к этому времени в группе участниц уже определяются наиболее сильные лошади, которых обычно и считают фаворитками на эту скачку.
Среди 12 кобыл чистокровной верховой породы, записавшихся на Всероссийский ОКС, эксперты особо отмечали воспитанницу конезавода компании «Сады Придонья» Пионер Гёл. И как выяснилось, не зря. Эта кобыла в сезоне-2021 выступает очень успешно. После второго места в ограничительном призе она одержала уверенную победу в призе «Аналогичной» и теперь первой пересекла финишную черту ОКСа. 
На вопрос как удалось Пиoнер Гёл оставить позади сильнейших участниц, тренер Олег Шаповалов и жокей Денис Суханов в один голос ответили, что провели скачку согласно выбранной тактики.  
«Вся наша команда проделала хорошую работу, а жокей выложился на все 100%, – говорит Олег Шаповалов. – Конечно, каждая участница обладает своим набором характеристик: так, наша Пионер Гёл спокойная, уравновешенная, ход у нее очень большой. Поэтому необходимо было в начале скачки «посидеть», а уже с 1200 метров начинать прибавлять ход. Кроме этого, у нашей воспитанницы есть своя фишка. Когда она меняет ногу на финишной прямой, то не оставляет соперницам никаких шансов ее достать». 
Пионер Гёл завоевала звание лучшей трехлетней кобылы 2021 года в России. Надо отметить, что победительницы ОКСов составляют «золотой фонд» маточного состава любого конного завода. В компании «Сады Придонья» большое внимание уделяют вопросам поддержки и развития чистокровного коневодства.
15 августа 2021 года компания выступит Титульным спонсором Большого Всероссийского приза «Дерби» – главной скачки для лошадей 3-х летнего возраста на Центральном Московском ипподроме. 

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