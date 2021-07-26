Расследования 26.07.2021 16:14
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26.07.2021 16:14
За изготовление поддельного документа о вакцинации от COVID-19 и его последующую продажу одному из пациентов в отношении медсестры одной из поликлиник Волгограда возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские также проверят действия «покупателей», которые воспользовались услугами медсестры.
По данным следствия, 58-летняя медицинская сестра процедурного кабинета, находясь в поликлинике, внесла сведения о вакцинации от COVID-19 в соответствующий сертификат, при этом прививку пациенту она не сделала. Неиспользованную ампулу женщина уничтожила и в итоге получила вознаграждение в размере 1000 рублей.
В полиции отметили, что в случае выявления использования «покупателями» поддельного сертификата, они также будут привлечены к ответственности.
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