Расследования

В Волгограде подросток на электросамокате покалечил 7-летнюю девочку

Расследования 24.07.2021 21:22
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24.07.2021 21:22


В Волгограде полицейские разыскивают подростка, который сбил на электросамокате ребенка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, происшествие случилось сегодня на Центральной набережной. Подросток двигался на электросамокате, а 7-летняя девочка – на обычном. Ребенок получил травму – у нее перелом ключицы. После столкновения подросток скрылся. 
Фото их архива ИА "Высота 102". 

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