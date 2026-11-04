



В Волгоградской области рано утром 4 ноября объявили ракетную опасность. По данным МЧС, сообщение поступило в 5-27 ч. В Волгограде и Волжском включились сирены.



Жителей просят соблюдать спокойствие, покинуть открытые участки улиц, держаться подальше от окон, не подходить к обломкам.

При этом в регионе продолжает действовать беспилотная опасность. Угроза атак БПЛА действует в Волгоградской области с 18-58 ч. 3 сентября.

Отметим, что по данным мониторинговых каналов, вражеские БпЛА фиксировались ночью в Серафимовичском районе и рано утром в Камышинском.



