



В Токио стартовали XXXII летние Олимпийские игры – фотографиями с церемонии открытия поделилась в социальных сетях волгоградская ватерполистка Анастасия Федотова. Воспитанница центра водных видов спорта «Спартак-Волгоград» вошла в состав российской сборной и прошла сегодня на параде атлетов, сообщает ИА «Высота 102».





«Посчастливилось оказаться здесь», – написала Анастасия Федотова под серией снимков с Национального стадиона Японии. Спортсменка является мастером спорта международного класса и вошла в состав сборной России по водному поло в качестве запасного игрока. За подготовку ватерпольной команды к Олимпиаде отвечает главный тренер – волгоградец Александр Гайдуков.





Еще один спортсмен из Волгоградской области, выступающий на XXXII летних Олимпийских играх – легкоатлет, заслуженный мастер спорта Илья Шкуренев. Для него это уже вторая Олимпиада: в 2012 году он участвовал в Играх в Лондоне. Шкуренев неоднократно становился победителем и призёром международных соревнований: он чемпион Европы в 2015 году и серебряный призер чемпионата Европы в 2018 году, чемпион России в 2013, 2016, 2017 и 2021 годах.

Фото: Instagram Анастасии Федотовой, Ильи Шкуренева.