Спорт 23.07.2021 21:05
0
23.07.2021 21:05
В Токио стартовали XXXII летние Олимпийские игры – фотографиями с церемонии открытия поделилась в социальных сетях волгоградская ватерполистка Анастасия Федотова. Воспитанница центра водных видов спорта «Спартак-Волгоград» вошла в состав российской сборной и прошла сегодня на параде атлетов, сообщает ИА «Высота 102».
«Посчастливилось оказаться здесь», – написала Анастасия Федотова под серией снимков с Национального стадиона Японии. Спортсменка является мастером спорта международного класса и вошла в состав сборной России по водному поло в качестве запасного игрока. За подготовку ватерпольной команды к Олимпиаде отвечает главный тренер – волгоградец Александр Гайдуков.
Еще один спортсмен из Волгоградской области, выступающий на XXXII летних Олимпийских играх – легкоатлет, заслуженный мастер спорта Илья Шкуренев. Для него это уже вторая Олимпиада: в 2012 году он участвовал в Играх в Лондоне. Шкуренев неоднократно становился победителем и призёром международных соревнований: он чемпион Европы в 2015 году и серебряный призер чемпионата Европы в 2018 году, чемпион России в 2013, 2016, 2017 и 2021 годах.
Фото: Instagram Анастасии Федотовой, Ильи Шкуренева.
Реклама
На матчи волгоградского "Ротора" пустят только 500 болельщиков23.07.2021 13:44
Спорт 23.07.2021 13:44
Еле проснулись: волгоградский "Ротор" сыграл вничью с клубом из Подмосковья17.07.2021 21:08
Спорт 17.07.2021 21:08
Волгоградский «Ротор» открыл ничьей сезон в ФНЛ10.07.2021 21:02
Спорт 10.07.2021 21:02
На «Волгоград Арене» предлагают места для болельщиков за миллион рублей01.07.2021 12:46
Спорт 01.07.2021 12:46
Волгоградский «Ротор» проведет первый матч в ФНЛ с клубом бывшего главного тренера16.06.2021 15:05
Спорт 16.06.2021 15:05
В парке Волгограда трансляцию матчей Евро-2020 прекратили из-за COVID-1912.06.2021 13:39
Спорт 12.06.2021 13:39
Зона просмотра матчей Евро-2020 открылась в волгоградском парке11.06.2021 22:26
Спорт 11.06.2021 22:26
Леонид Слуцкий на своем будущем стадионе в Волгограде пробил пенальти в каске04.06.2021 15:31
Спорт 04.06.2021 15:31
Волгоградский «Ротор» уволил очередного главного тренера26.05.2021 13:44
Спорт 26.05.2021 13:44
Волгоградский боксер победил «Русскую Кувалду» и завоевал пояс WBC Silver22.05.2021 10:32
Спорт 22.05.2021 10:32
В волгоградском «Роторе» больше не будут жаловаться на вылет из РПЛ21.05.2021 15:41
Спорт 21.05.2021 15:41
Жалобу волгоградского «Ротора» на перенос матча соперников отклонили20.05.2021 14:38
Спорт 20.05.2021 14:38
Конец позора: волгоградский «Ротор» покинул РПЛ16.05.2021 17:59
Спорт 16.05.2021 17:59
На грани вылета: волгоградский "Ротор" после ничьей с "Рубином" может покинуть премьер-лигу16.05.2021 16:21
Спорт 16.05.2021 16:21
В Волгограде завершился всероссийский турнир по дзюдо09.05.2021 17:13
Спорт 09.05.2021 17:13
Реклама