Спорт

Волгоградская ватерполистка поделилась снимками с открытия Олимпиады в Токио

Спорт 23.07.2021 21:05
0
23.07.2021 21:05


В Токио стартовали XXXII летние Олимпийские игры – фотографиями с церемонии открытия поделилась в социальных сетях волгоградская ватерполистка Анастасия Федотова. Воспитанница центра водных видов спорта «Спартак-Волгоград» вошла в состав российской сборной и прошла сегодня на параде атлетов, сообщает ИА «Высота 102».

«Посчастливилось оказаться здесь», – написала Анастасия Федотова под серией снимков с Национального стадиона Японии. Спортсменка является мастером спорта международного класса и вошла в состав сборной России по водному поло в качестве запасного игрока. За подготовку ватерпольной команды к Олимпиаде отвечает главный тренер – волгоградец Александр Гайдуков.

Еще один спортсмен из Волгоградской области, выступающий на XXXII летних Олимпийских играх – легкоатлет, заслуженный мастер спорта Илья Шкуренев. Для него это уже вторая Олимпиада: в 2012 году он участвовал в Играх в Лондоне. Шкуренев неоднократно становился победителем и призёром международных соревнований: он чемпион Европы в 2015 году и серебряный призер чемпионата Европы в 2018 году, чемпион России в 2013, 2016, 2017 и 2021 годах.
Фото: Instagram Анастасии Федотовой, Ильи Шкуренева.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте
Спорт
23.07.2021 13:44
Спорт 23.07.2021 13:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.07.2021 21:08
Спорт 17.07.2021 21:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.07.2021 21:02
Спорт 10.07.2021 21:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.07.2021 12:46
Спорт 01.07.2021 12:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.06.2021 15:05
Спорт 16.06.2021 15:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.06.2021 13:39
Спорт 12.06.2021 13:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.06.2021 22:26
Спорт 11.06.2021 22:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.06.2021 15:31
Спорт 04.06.2021 15:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2021 13:44
Спорт 26.05.2021 13:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.05.2021 10:32
Спорт 22.05.2021 10:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.05.2021 15:41
Спорт 21.05.2021 15:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.05.2021 14:38
Спорт 20.05.2021 14:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.05.2021 17:59
Спорт 16.05.2021 17:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.05.2021 16:21
Спорт 16.05.2021 16:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.05.2021 17:13
Спорт 09.05.2021 17:13
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:05
Волгоградская ватерполистка поделилась снимками с открытия Олимпиады в ТокиоСмотреть фотографии
19:57
Власти опровергли массовый снос домов в «Белой даче» под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:21
Волгоградское УФАС нашло нарушения в аукционе на ремонт депутатских туалетовСмотреть фотографии
18:18
«Границы соблюдены»: природоохранный прокурор проверил будущую трассу под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:58
В Волжском проломившего голову таксисту 17-летнего подростка заключили в СИЗОСмотреть фотографии
17:38
Первый самолет с туристами из Волгограда улетел в ТурциюСмотреть фотографии
16:33
Пьяный мужчина час простоял на карнизе 16-го этажа в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:20
Волгоградка пырнула соседку из-за сбежавшей беременной кошкиСмотреть фотографии
16:18
В ГУ МВД по Волгоградской области проверят информацию о "пьяном" ДТП с участием начальника полиции ВолжскогоСмотреть фотографии
15:58
Ушел из жизни Александр Никляев, директор филиала ООО «‎Капитал МС» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:56
Профессор ВолгГМУ напомнила о смертельной опасности клещей в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:21
В «Дубраву» под Волгоградом привезли первых кадетов-парашютистовСмотреть фотографии
15:10
Следователи под Волгоградом нашли убийцу по топору из пересохшего колодцаСмотреть фотографии
14:16
От коронавируса умер 28-летний житель Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:44
На матчи волгоградского "Ротора" пустят только 500 болельщиковСмотреть фотографии
13:35
Дети на мотоцикле врезались в тракторную телегу на поле в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:26
Не исключают наркотики: молодой парень ударил ножом 8-летнего брата в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:26
Улица в центре Волгограда снова станет пешеходнойСмотреть фотографии
13:10
В Волгоградской области не удается остановить рост заболеваемости коронавирусомСмотреть фотографии
12:41
Незаконный «Китай-город» под Волгоградом сравняли с землейСмотреть фотографии
12:05
Убийцу-педофила из Волгоградской области просят посадить пожизненноСмотреть фотографии
11:32
Подписка в подарок: «Лицей» поддержит семьи с детьмиСмотреть фотографии
11:30
Случаи нападения на людей «желтых пауков» и каракуртов участились в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:52
Волгоградка засудила автобусный парк после смерти отца в ДТПСмотреть фотографии
10:50
Россиянку сняли с рейса в Москву в волгоградском аэропорту из-за отсутствия прививки PfizerСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде автоледи повернула в грузовик, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
09:41
Младенцу Люциану из Волгоградской области привезли страховой полис домойСмотреть фотографии
09:33
Избивавшего ребенка мужчину волгоградская полиция вычислила по звонкуСмотреть фотографии
08:50
В город под Волгоградом придет «Чистая вода»Смотреть фотографии
08:44
Дорожники извинились за дикие пробки на мосту через Пичугу под ВолгоградомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 