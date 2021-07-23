Волгоградское УФАС нашло нарушения в аукционе на ремонт депутатских туалетов





Волгоградское УФАС признало обоснованной жалобу ООО «МД-Консалтинг» на нарушения закона о контрактной системой аппаратом областной думы при поиске подрядчика на ремонт помещений регпарламента. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, автор жалобы обратил внимание антимонопольного ведомства на установление заказчиком требований о предоставлении в составе заявки конкретных показателей строительных и расходных материалов, которые будут использованы при выполнении работ. Это, подтвердили в УФАС, является нарушением закона о контрактной системе. Однако предписание аппарату областной думы в антимонопольном органе решили не выдавать в связи с отсутствием доказательств, что это и другие установленные нарушения могли повлиять на результат определения поставщика.

В связи с решением УФАС итоги электронного аукциона были разблокированы и аппарат Волгоградской областной думы уже заключил договор с победителем – индивидуальным предпринимателем Я.О. Подольской, которая почти за 3,2 миллиона рублей организует работы по ремонту помещений областной думы.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что на текущий ремонт кабинетов Волгоградской областной думы из бюджета региона было выделено около 4,1 миллиона рублей, в результате конкурентных торгов начальная стоимость контракта снизилась почти на 1 миллион рублей. Однако подведение итогов аукциона было приостановлено на время из-за жалобы компании, которая не являлась участником закупки.

Тем временем, в здании по проспекту Ленина,9 должны обновить мужской и женский туалеты на первом этаже, а также 20 кабинетов депутатов и сотрудников аппарата облдумы, в том числе две приемные. Будут отремонтированы стены, потолки и полы, заменены плинтусы и светильники. В среднем косметический ремонт одного кабинета выйдет в 180-190 тысяч рублей.