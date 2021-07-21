Федеральные новости

Волгоградский историк прокомментировал статью Владимира Путина об Украине

Федеральные новости 21.07.2021 20:04
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21.07.2021 20:04


Статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» вызвала бурные обсуждения в общественном пространстве об отношениях двух некогда братских стран, сообщает ИА «Высота 102». По мнению волгоградского историка Антона Мордвинцева, президент в статье предостерег власти Украины от скользкого пути, по которому они сейчас идут, и призвал к партнерству.
Текст за авторством Владимира Путина о единстве русских и украинцев был опубликован на сайте Кремля 12 июля. Глава РФ в статье вспомнил о том, что два братских народа издревле объединяли древнерусский язык, культура и православная вера. Украинцев и русских стремятся разобщить националисты, которые в разное время появлялись у власти и действовали ради политической выгоды.
Несмотря на то, что Путин не историк по образованию, историческая часть публикации написана очень грамотно, отметил преподаватель-исследователь, учитель истории и обществознания школы № 51 Волгограда Антон Мордвинцев. «В статье много фактов, подтвержденных официально, и представлен краткий анализ событий. В частности, подробно описана история Украины XX века – президент обвиняет большевиков в использовании России как источника обогащения. Ведь в этот период Украина получила ранее не принадлежавшие ей территории», – прокомментировал Мордвинцев.
Украина сохранила эти территории и после распада СССР, хотя после аннулирования договора 1922 года республики должны были вернуть «нарезанные» области России. В одночасье люди, проживавшие на этих землях, оказались оторваны от исторической Родины. Тем не менее, Россия помогла стать Незалежной самостоятельным государством и до 2014 года поддерживала тесные экономические и культурные связи.
Поддержанный Западом переворот на Украине расколол братские страны, и возникшую между ними стену Владимир Путин назвал в своей статье большой бедой. Чтобы властвовать, нужно разделить, отсюда и попытки радикалов и неонационалистов в соседней стране сыграть на национальном вопросе. «А как сверхзадача – разделить, а затем и стравить между собой части единого народа», – рассуждает президент в публикации.
Радикалы пытаются превратить Незалежную в некий барьер между Россией и Европой. Тем не менее, это разделение было и остается искусственным, ведь украинский и русский народы до сих пор объединены культурными, историческими и даже родственными связями. «Главный посыл статьи Путина – тезис о том, что РФ никогда не станет «анти-Украиной». Наша страна с уважением относится к украинскому языку, к традициям соседей, к стремлению украинцев видеть свое государство свободным и благополучным», – подчеркнул Антон Мордвинцев. 
В своем тексте Владимир Путин также призвал Украину отстаивать свои интересы. Россия же никогда не допустит, чтобы исторические территории и живущих на них людей использовали как орудие для борьбы против нее. Тем же, кто предпримет такую попытку, не сулит ничего доброго. По убеждению президента, настоящая суверенность Украины может быть только в партнерстве с Россией. Только нынешние власти Незалежной не поняли этого посыла Путина, о чем заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. «Ни МИД Украины, ни офис президента, ни СНБО так ничего и не поняли», – цитирует его слова агентство ИА Regnum.
Фото: kremlin.ru.

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