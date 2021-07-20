Начальник ж/д станции в Волгограде осужден за коррупцию





Виновным в получении взятки Дзержинский районный суд Волгограда признал начальника ж/д станции "Бетонная". Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, 40-летнего подсудимого приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он лишен права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит РФ, субъектам РФили муниципальным образованиям сроком на 3 года.

Судом установлено, что фигурант уголовного дела с апреля 2017 года по июнь 2018 года получил от представителей двух коммерческих фирм незаконное денежное вознаграждение за более оперативную подачу (уборку) вагонов на подъездные пути данных организаций. Кроме того, в июле 2019 года он получил взятку от директора строительной компании за ускорение процесса разработки инструкции о порядке обслуживания железнодорожного пути необщего пользования и ее согласования с должностными лицами структурных подразделений ОАО "РЖД". Общая сумма взятки составила 192 000 рублей. Денежные средства перечислялись представителями фирмы на банковскую карту подсудимого.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



