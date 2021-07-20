Водители двух легковушек пострадали в лобовом ДТП на севере Волгограда

Происшествия 20.07.2021 10:09
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20.07.2021 10:09
Столкновение двух легковых автомобилей с пострадавшими произошло в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, утром напротив дома №55А по улице Дзержинского 20-летний водитель "ВАЗ-2114" наехал на отбойник, а затем вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Renault Arkana". В результате ДТП пострадали оба водителя - виновник аварии и 32-летняя девушка из иномарки. Их госпитализировали. Известно, что водитель отечественной легковушки не справился с управлением.
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