«Хватило бы на 32 миллиона доз»: уголовное дело крупной банды наркодилеров рассмотрят в Волгограде

Расследования 16.07.2021 13:01
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16.07.2021 13:01
Четырнадцать человек, которые торговали наркотиками в Волгоградской области и еще 45 регионах России, предстанут перед судом. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, два уголовных дела направлены для рассмотрения по существу в суды Московской и Орловской областей. Одно дело рассмотрит суд Волгоградской области, еще одно – суд Ростова-на-Дону. Наркосбытчиков оперативники задержали в 2019 году. В ходе обысков были изъяты синтетические и растительные наркотики на общую сумму 32 миллиарда рублей. Участники наркобанды реализовывали запрещенные вещества через интернет-магазины. В рамках расследования установили, что в 2016 гражданин Москвы создал сообщество по продаже наркотиков. Производство наркотиков проходило в подпольной лаборатории Калужской области, а также 5 территориальных подразделений, которые распространяли психотропные вещества в 46 регионов России.
В результате розыска в 2019 году задержали администратора и 13 участников группировки в Волгоградской, Орловской, Ростовской, Челябинской и Московской областях. В результате работы сотрудников правоохранительных органов интернет-магазины прекратили свое существование.
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