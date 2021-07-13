Расследования

Лидера экстремистской организации «СССР» в Волгограде приговорили к шести годам колонии

Расследования 13.07.2021 12:16
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13.07.2021 12:16


Шесть лет колонии общего режима назначил суд в Волгоградской области 53-летнему организатору экстремистской организации. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, дело второго лидера находится на рассмотрении в суде, материалы в отношении третьего организатора направлены в прокуратуру для вынесения обвинительного заключения.
Речь идет об экстремистском объединении «СССР», деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации. Осужденный и его сообщники пропагандировали отрицание РФ как государства и действующих законов, тайно склоняли граждан к противодействию всем органам власти. Экстремист агитировал в том числе в Интернете, рассылая пользователям запрещенные материалы. Деятельность ячейки силовики пресекли в ноябре 2020 года, задержав трех организаторов. Впоследствии были установлены личность еще нескольких активных участников организации, которые сейчас знакомятся с материалами уголовного дела. В квартирах лидеров экстремистов были найдены запрещенная литература, заявления людей, отказывающихся от гражданства Российской Федерации, печати запрещенной организации. Уголовное дело 53-летнего организатора было выделено в отдельное производство: он признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Как ранее сообщала «Высота 102» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в Волгоградской области действовала ячейка запрещенной в РФ организации «Союза Славянских Сил Руси», известной также как «СССР». Деятельность этой организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда Республики Коми от 11 июля 2019 года. Движение «СССР» призывало граждан не платить налоги, штрафы и пошлины в пользу РФ. Также члены ячейки настаивали том, что органы власти работают нелегитимно и забрасывали их многочисленными жалобами.

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