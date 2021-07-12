



Медики санитарного вертолета «Ансат» и перинатального центра №1 города Волжского спасли 27-летнюю москвичку с серьезным осложнением течения беременности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области, роды прошли успешно, в настоящее время жизни матери и ребенка ничего не угрожает.

Беременная жительница Москвы на днях приехала в Камышин в гости к родителям. Внезапно женщине стало плохо, ее госпитализировали в реанимацию местного роддома. Врачи выявили у нее мультисистемное патологическое состояние, которое встречается всего в 5-10% случаев. Камышинские медики проконсультировались с ведущими акушерами и гинекологами Волгоградской области, после чего было решено экстренно эвакуировать вертолетом роженицу в перинатальный центр №1.

По данным облздрава, за последние три месяца авиабригада Волгоградской области спасла четырех беременных женщин. Всего с начала 2021 года «Ансат» совершил почти 150 вылетов. Чаще всего экстренная помощь с привлечением борта санавиции требовалась жителям Камышинского, Палласовского, Старополтавского районов и Михайловки. Вызовы связаны в основном с инфарктами, инсультами и ДТП.

Напомним, вертолет «Ансат» совершил своей первый вылет в 2017 году, за это время авиабригада врачей спасла более 1200 пациентов. В каждом отдаленном районе Волгоградской области есть площадки, приспособленные для посадки и взлета борта, пять специализированных площадок построены в Волгограде, Волжском, Камышине и Урюпинске. К 2024 году в рамках регионального проекта «Первичная медико-санитарная помощь» нацпроекта «Здравоохранение» власти планируют приобрести еще один санитарный вертолет.

Фото: Перинатальный центр №2, ВКонтакте.