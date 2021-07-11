Происшествия 11.07.2021 10:46
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11.07.2021 10:46
В результате ДТП в городе Калач-на-Дону минувшей ночью погиб 23-летний водитель BMW 523. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, в полночь мужчина ехал по улице Октябрьской и напротив дома №239 начал совершать обгон. Во время маневра водитель не справился с управлением, выехал на правую обочину, где автомобиль врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался до приезда кареты скорой помощи.
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