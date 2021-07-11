«Волею судьбы и администрации»: защита прокомментировала дело о мошенничестве в детсаду в Волгограде
Расследования 11.07.2021 19:26
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11.07.2021 19:26
Защита уверена в невиновности заведующей детским садом в Центральном районе Волгограда, которая подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге, сообщает ИА «Высота 102». О возбуждении уголовного дела 5 июля текущего года сообщила прокуратура Волгоградской области. По версии следствия, заведующая трудоустроила своего супруга на должность рабочего по комплексному обслуживанию зданий. Мужчина работал инженером аварийной бригады коммунальной организации и фактически работу в дошкольном учреждении не осуществлял. При этом в табели учета рабочего времени вносились сведения об осуществлении трудовой функции с последующей выплатой заработной платы. Таким способом, как сообщалось, с июня по декабрь 2020 года заведующая получила из бюджета более 60 тысяч рублей.
Адвокат женщины Михаил Растрыгин сообщил информагентству, что заведующая на самом деле не трудоустраивала своего супруга, который работает в организации жилищно-коммунальной сферы. Защитник пояснил, что с 2019 года мужчина устроился по совместительству на полставки в детский сад Центрального района Волгограда на должность рабочего по комплексному обслуживанию. «Этот детский сад не имел отношения к подозреваемой. Рабочий график такое совмещение позволял, так как по основному месту работы график посменный с ночными сменами и отдыхом днем. В непосредственном подчинении он находился у завхоза, свои обязанности в детском саду всегда выполнял исправно», - рассказал адвокат. В компетенцию супруга входил мелкий ремонт мебели, планово-предупредительный и текущий ремонт оборудования, материалов, инструментов, врезка и ремонт замков, при необходимости замена сантехники, замена ламп дневного света, контроль за состоянием полов и кровли, ремонт уборочного инвентаря и прочее.
Защитник отметил, что волею судьбы и администрации Волгограда в прошлом году началось укрупнение детских садов и с 1 июня 2020-го два детских сада были объединены в один, руководителем которого была назначена его подзащитная. «В связи с увеличением у некоторых работников объема работы в два раза, в том числе и у ее супруга, заведующая назначила надбавки в размере 50%. Иначе она поступить не могла, так как нарушила бы ст. 60.2 ТК РФ и ей грозила бы административная ответственность», - говорит Михаил Растрыгин. По его сведению, надбавка составила 4,5 тысячи рублей в месяц. Почти год супруг подозреваемой выполнял работы уже на двух детсадовских объектах, с работой справлялся. Общая продолжительность его отработанного времени составила 20 часов в неделю – эта цифра, по словам адвоката, в документах отражена верно и никем не оспаривается. Однако есть мелкие разночтения в графике работы и в табели учета рабочего времени, но, считает защитник, это не является поводом для уголовного преследования.
Защитник отметил, что все документы, включая объяснительные, были им переданы в следственный отдел уже после возбуждения уголовного дела. Копия объяснений также оперативно направлена прокурору области и руководителю областного следственного управления СКР с просьбой отменить постановление о возбуждении уголовного дела.
«Высота 102» будет следить за развитием ситуации.
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