Расследования

«Волею судьбы и администрации»: защита прокомментировала дело о мошенничестве в детсаду в Волгограде

Расследования 11.07.2021 19:26
0
11.07.2021 19:26


Защита уверена в невиновности заведующей детским садом в Центральном районе Волгограда, которая подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге, сообщает ИА «Высота 102». О возбуждении уголовного дела 5 июля текущего года сообщила прокуратура Волгоградской области. По версии следствия, заведующая трудоустроила своего супруга на должность рабочего по комплексному обслуживанию зданий. Мужчина работал инженером аварийной бригады коммунальной организации и фактически работу в дошкольном учреждении не осуществлял. При этом в табели учета рабочего времени вносились сведения об осуществлении трудовой функции с последующей выплатой заработной платы. Таким способом, как сообщалось, с июня по декабрь 2020 года заведующая получила из бюджета более 60 тысяч рублей.
Адвокат женщины Михаил Растрыгин сообщил информагентству, что заведующая на самом деле не трудоустраивала своего супруга, который работает в организации жилищно-коммунальной сферы. Защитник пояснил, что с 2019 года мужчина устроился по совместительству на полставки в детский сад Центрального района Волгограда на должность рабочего по комплексному обслуживанию. «Этот детский сад не имел отношения к подозреваемой. Рабочий график такое совмещение позволял, так как по основному месту работы график посменный с ночными сменами и отдыхом днем. В непосредственном подчинении он находился у завхоза, свои обязанности в детском саду всегда выполнял исправно», - рассказал адвокат. В компетенцию супруга входил мелкий ремонт мебели, планово-предупредительный и текущий ремонт оборудования, материалов, инструментов, врезка и ремонт замков, при необходимости замена сантехники, замена ламп дневного света, контроль за состоянием полов и кровли, ремонт уборочного инвентаря и прочее.
Защитник отметил, что волею судьбы и администрации Волгограда в прошлом году началось укрупнение детских садов и с 1 июня 2020-го два детских сада были объединены в один, руководителем которого была назначена его подзащитная. «В связи с увеличением у некоторых работников объема работы в два раза, в том числе и у ее супруга, заведующая назначила надбавки в размере 50%. Иначе она поступить не могла, так как нарушила бы ст. 60.2 ТК РФ и ей грозила бы административная ответственность», - говорит Михаил Растрыгин. По его сведению, надбавка составила 4,5 тысячи рублей в месяц. Почти год супруг подозреваемой выполнял работы уже на двух детсадовских объектах, с работой справлялся. Общая продолжительность его отработанного времени составила 20 часов в неделю – эта цифра, по словам адвоката, в документах отражена верно и никем не оспаривается. Однако есть мелкие разночтения в графике работы и в табели учета рабочего времени, но, считает защитник, это не является поводом для уголовного преследования.
Защитник отметил, что все документы, включая объяснительные, были им переданы в следственный отдел уже после возбуждения уголовного дела. Копия объяснений также оперативно направлена прокурору области и руководителю областного следственного управления СКР с просьбой отменить постановление о возбуждении уголовного дела.
«Высота 102» будет следить за развитием ситуации.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Расследования
09.07.2021 18:05
Расследования 09.07.2021 18:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.07.2021 12:38
Расследования 09.07.2021 12:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2021 14:55
Расследования 08.07.2021 14:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2021 14:04
Расследования 08.07.2021 14:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2021 09:59
Расследования 08.07.2021 09:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.07.2021 14:05
Расследования 07.07.2021 14:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.07.2021 11:04
Расследования 07.07.2021 11:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.07.2021 09:45
Расследования 07.07.2021 09:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2021 17:58
Расследования 06.07.2021 17:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2021 16:24
Расследования 06.07.2021 16:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2021 12:22
Расследования 06.07.2021 12:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2021 10:38
Расследования 06.07.2021 10:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2021 17:10
Расследования 05.07.2021 17:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2021 12:25
Расследования 05.07.2021 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.07.2021 11:12
Расследования 04.07.2021 11:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:26
«Волею судьбы и администрации»: защита прокомментировала дело о мошенничестве в детсаду в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:10
Футболистов волгоградского «Ротора» вакцинировали после матча с «Текстильщиком»Смотреть фотографии
17:17
В Волгоградской области похолодает до +14 градусовСмотреть фотографии
15:49
Шаловливые ручонки: испортивших волгоградские остановки вандалов засняли уличные камерыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:14
Школьник на черном велосипеде пропал под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:09
Врачей районных больниц в Волгоградской области пересадили на «Лады» и «Нивы»Смотреть фотографии
12:13
В Волжском подросток утонул после прыжка с моста на острове ЗеленомСмотреть фотографии
11:42
Четырех человек госпитализировали из перевернувшейся на трассе под Волгоградом иномаркиСмотреть фотографии
10:46
Водитель BMW погиб после столкновения с деревом в Калаче-на-Дону Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:24
Пожарные спасли женщину из горящего дома в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:07
«Якобы мы богатые ребята»: московского блогера оштрафовали за поездку на кабриолете по парку в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Вынесли из квартиры: мужчина и женщина пострадали при пожаре в общежитии в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
21:02
Волгоградский «Ротор» открыл ничьей сезон в ФНЛСмотреть фотографии
18:34
Утомленных солнцем волгоградцев на диком пляже пытались вразумить сотрудники МЧС (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:03
Реставратору Родины-матери в Волгограде выдали «черную метку» из-за контракта в ТунисеСмотреть фотографии
14:55
Сертификаты на бесплатный шопинг разыграют среди вакцинированных в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:39
Стройка развернется на сменившем собственника стадионе «Пищевик» в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:18
После ссоры двух женщин загорелся магазин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:30
Недоглядели: двое малышей утонули в пруду под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:02
Работа есть?: волгоградцев расспросят о ситуации на рынке трудаСмотреть фотографии
09:52
Удар двух легковушек на перекрестке в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:38
Летний зной в Волгоградской области точечно разбавят ливни и грозыСмотреть фотографии
09:20
Транспорт и продукты проверили в Волгограде на коронавирусСмотреть фотографии
20:30
Вытаскивали трактором: под Волгоградом пожарные спасли попавшего в беду жеребенкаСмотреть фотографии
20:28
В селах и хуторах Волгоградской области модернизируют уличное освещениеСмотреть фотографии
19:57
«Куда увозите?»: в Волгограде жителей многоэтажек встревожила судьба старых лифтовСмотреть фотографииCмотреть видео
18:05
Миллион по «удаленке»: лжеброкер обокрал пенсионера из Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:51
Рост по всем фронтам: дельта-штамм коронавируса атакует в Волгограде детей и стариковСмотреть фотографии
16:24
Рекордную сумму перечислили в бюджет налогоплательщики Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:09
Коллапса нет, вода есть: в Светлом Яре под Волгоградом сохраняется режим повышенной готовностиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 